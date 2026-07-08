Jalen Brunson bileğinden ameliyat oldu

New York Knicks'in yıldız oyun kurucusu Jalen Brunson'ın sol bileğinden ameliyat olduğu ve yaz aylarının ilerleyen bölümünde yeniden basketbol aktivitelerine başlamasının beklendiği açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brunson'ın, New York'un şampiyonluk yolculuğu boyunca söz konusu sakatlıkla mücadele ederek forma giydiği, ancak bileğindeki problemin sezonun ardından cerrahi müdahaleyi zorunlu kıldığı belirtildi.
2026 NBA Finalleri MVP'si seçilen Brunson, San Antonio Spurs'e karşı oynanan beş maçlık final serisinde maç başına 32.6 sayı, 4.6 asist, 4.2 ribaund ve 2.0 top çalma ortalamaları yakalayarak Knicks'in 53 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu kazanmasında başrolü oynadı. Seriyi 4-1 kazanan New York'un şampiyonluğu ilan ettiği beşinci karşılaşmada 45 sayı üreten Brunson, kulüp tarihinin final serisindeki en yüksek sayı performansına imza atarken, takımının 94-90 kazandığı mücadelede attığı sayılar New York'un toplam skorunun yüzde 48'ini oluşturdu.
Normal sezonda maç başına 26 sayı ve 6.8 asist ortalamalarıyla oynayan Brunson, performansını playofflarda daha da yukarı taşıdı. Yıldız guard, 1984 yılından bu yana şampiyon olan bir takımda playoff boyunca en az 28 sayı ortalaması yakalayan 13. oyuncu olurken, sezon sonunu 28.4 sayı ortalamasıyla tamamladı.
Knicks, Brunson'ı Temmuz 2022'de serbest oyuncu döneminde dört yıl ve 104 milyon dolarlık sözleşmeyle kadrosuna katmıştı. Tecrübeli oyuncu, 2024 yılında ise dört yıl ve 156.5 milyon dolar değerinde yeni bir kontrat uzatma anlaşmasına imza atmıştı. Brunson, 31 Ağustos'ta 30 yaşına girecek.
Knicks, 2026 playofflarını 16 galibiyet ve 3 mağlubiyetlik dereceyle tamamladı. New York'un yüzde 84.2'lik galibiyet oranı, NBA'in 2003 yılında tüm playoff turlarını yedi maçlık serilere çevirmesinden bu yana elde edilen en iyi ikinci derece olarak kayıtlara geçti. Bu istatistik, 2024 Boston Celtics'in yakaladığı oranla da eşitlendi.
2026 NBA Finalleri MVP'si seçilen Brunson, San Antonio Spurs'e karşı oynanan beş maçlık final serisinde maç başına 32.6 sayı, 4.6 asist, 4.2 ribaund ve 2.0 top çalma ortalamaları yakalayarak Knicks'in 53 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu kazanmasında başrolü oynadı. Seriyi 4-1 kazanan New York'un şampiyonluğu ilan ettiği beşinci karşılaşmada 45 sayı üreten Brunson, kulüp tarihinin final serisindeki en yüksek sayı performansına imza atarken, takımının 94-90 kazandığı mücadelede attığı sayılar New York'un toplam skorunun yüzde 48'ini oluşturdu.
Normal sezonda maç başına 26 sayı ve 6.8 asist ortalamalarıyla oynayan Brunson, performansını playofflarda daha da yukarı taşıdı. Yıldız guard, 1984 yılından bu yana şampiyon olan bir takımda playoff boyunca en az 28 sayı ortalaması yakalayan 13. oyuncu olurken, sezon sonunu 28.4 sayı ortalamasıyla tamamladı.
Knicks, Brunson'ı Temmuz 2022'de serbest oyuncu döneminde dört yıl ve 104 milyon dolarlık sözleşmeyle kadrosuna katmıştı. Tecrübeli oyuncu, 2024 yılında ise dört yıl ve 156.5 milyon dolar değerinde yeni bir kontrat uzatma anlaşmasına imza atmıştı. Brunson, 31 Ağustos'ta 30 yaşına girecek.
Knicks, 2026 playofflarını 16 galibiyet ve 3 mağlubiyetlik dereceyle tamamladı. New York'un yüzde 84.2'lik galibiyet oranı, NBA'in 2003 yılında tüm playoff turlarını yedi maçlık serilere çevirmesinden bu yana elde edilen en iyi ikinci derece olarak kayıtlara geçti. Bu istatistik, 2024 Boston Celtics'in yakaladığı oranla da eşitlendi.