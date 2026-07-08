Galatasaray'dan Bruno Fernandes için adım hazırlığı

Galatasaray, Portekiz'in Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Bruno Fernandes ve menajeriyle bir görüşme yapmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 10:25
Haber: Sporx.com
Galatasaray'dan Bruno Fernandes için adım hazırlığı
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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce gündeme gelen Bruno Fernandes için adım atmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HAREKETE GEÇİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bruno Fernandes için Dünya Kupası'nı bekleyen Galatasaray, Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından 31 yaşındaki futbolcu için harekete geçiyor.

Galatasaray, Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesiyle birlikte turnuvayı noktalayan Bruno Fernandes ve menajeriyle mutlaka bir görüşme yapmak istiyor.

TEMAS KURULACAK

Galatasaray, bu doğrultuda önümüzdeki günlerde deneyimli yıldızın menajeriyle temas kuracak.

SEZON PERFORMANSI

Manchester United'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Bruno Fernandes, 9 gol attı ve 22 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Bruno Fernandes'in, Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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