Galatasaray'dan Bruno Fernandes için adım hazırlığı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce gündeme gelen Bruno Fernandes için adım atmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY HAREKETE GEÇİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bruno Fernandes için Dünya Kupası'nı bekleyen Galatasaray, Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından 31 yaşındaki futbolcu için harekete geçiyor.
Galatasaray, Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesiyle birlikte turnuvayı noktalayan Bruno Fernandes ve menajeriyle mutlaka bir görüşme yapmak istiyor.
TEMAS KURULACAK
Galatasaray, bu doğrultuda önümüzdeki günlerde deneyimli yıldızın menajeriyle temas kuracak.
SEZON PERFORMANSI
Manchester United'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Bruno Fernandes, 9 gol attı ve 22 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Bruno Fernandes'in, Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY HAREKETE GEÇİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bruno Fernandes için Dünya Kupası'nı bekleyen Galatasaray, Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından 31 yaşındaki futbolcu için harekete geçiyor.
Galatasaray, Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesiyle birlikte turnuvayı noktalayan Bruno Fernandes ve menajeriyle mutlaka bir görüşme yapmak istiyor.
TEMAS KURULACAK
Galatasaray, bu doğrultuda önümüzdeki günlerde deneyimli yıldızın menajeriyle temas kuracak.
SEZON PERFORMANSI
Manchester United'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Bruno Fernandes, 9 gol attı ve 22 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Bruno Fernandes'in, Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.