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Galatasaray MCT Technic, Şehmus Hazer'i duyurdu!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, milli oyun kurucu Şehmus Hazer'i transfer ettiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 22:12
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray MCT Technic, Şehmus Hazer'i duyurdu!
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, milli oyun kurucu Şehmus Hazer'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic, Türk basketbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yerli oyun kuruculardan biri olan, enerjisi ve mücadeleci kimliğiyle öne çıkan Şehmus Hazer ile anlaşarak milli oyuncuyu sarı kırmızılı renklerimize bağladı." ifadeleri kullanıldı.

Altyapısında yetiştiği Bandırma Kırmızı'da basketbol hayatına başlayan 27 yaşındaki oyuncu, Banvit, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes'te forma giydi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda yer alan Şehmus, 9 maçta 6.8 sayı, 2.0 ribaunt, 1.9 asist ve 1.6 top çalma ortalaması yakaladı.



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