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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Rodri'den Bernardo Silva'ya özür

2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İspanya'nın Portekiz'i elediği maçın ardından Rodri'nin açıklamaları gündem oldu. İspanyol yıldız, saha içinde gerginlik yaşadığı eski takım arkadaşı Bernardo Silva'dan özür diledi.

calendar 07 Temmuz 2026 12:52
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Rodri'den Bernardo Silva'ya özür
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2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda oynanan İspanya-Portekiz mücadelesinin ardından Rodri'nin açıklamaları öne çıktı. İspanya'nın Portekiz'i eleyerek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada Rodri ile Bernardo Silva arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SAHA İÇİNDE GERGİNLİK YAŞANDI

Mücadelenin son bölümünde Mikel Merino'nun golüyle İspanya üstünlüğü yakaladı. Portekiz'de Bernardo Silva ise net bir kafa vuruşundan yararlanamayarak beraberlik fırsatını değerlendiremedi.

Bu pozisyonun ardından Rodri'nin sevinç göstermesi, Bernardo Silva'nın tepkisine neden oldu.

"İLK YAPMAK İSTEDİĞİM ŞEY ÖZÜR DİLEMEK"

Karşılaşmanın ardından "Maçın Oyuncusu" seçilen Rodri, Manchester City'den eski takım arkadaşı Bernardo Silva'dan özür diledi.

İspanyol futbolcu, "İlk yapmak istediğim şey özür dilemek. Takım arkadaşıma karşı doğru bir hareket yapmadım. Kaçırdığı pozisyona doğal olarak sevindim ama bu benim hatamdı. Ondan özür diledim, burada da tekrar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖDÜLÜ MERINO'YA BIRAKTI

Rodri, kendisine verilen "Maçın Oyuncusu" ödülüyle ilgili de değerlendirmede bulundu. İspanyol yıldız, galibiyeti getiren golü atan Mikel Merino'nun da bu ödülü hak ettiğini söyledi.

Rodri, "Doğru tavırla oyuna girersen maçın oyuncusu olursun. Ben ödülü ona verirdim. Herkesin gösterdiği çaba unutulmazdı." açıklamasını yaptı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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