Rodri'den Bernardo Silva'ya özür
2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İspanya'nın Portekiz'i elediği maçın ardından Rodri'nin açıklamaları gündem oldu. İspanyol yıldız, saha içinde gerginlik yaşadığı eski takım arkadaşı Bernardo Silva'dan özür diledi.
Mücadelenin son bölümünde Mikel Merino'nun golüyle İspanya üstünlüğü yakaladı. Portekiz'de Bernardo Silva ise net bir kafa vuruşundan yararlanamayarak beraberlik fırsatını değerlendiremedi.
Bu pozisyonun ardından Rodri'nin sevinç göstermesi, Bernardo Silva'nın tepkisine neden oldu.
"İLK YAPMAK İSTEDİĞİM ŞEY ÖZÜR DİLEMEK"
Karşılaşmanın ardından "Maçın Oyuncusu" seçilen Rodri, Manchester City'den eski takım arkadaşı Bernardo Silva'dan özür diledi.
İspanyol futbolcu, "İlk yapmak istediğim şey özür dilemek. Takım arkadaşıma karşı doğru bir hareket yapmadım. Kaçırdığı pozisyona doğal olarak sevindim ama bu benim hatamdı. Ondan özür diledim, burada da tekrar diliyorum." ifadelerini kullandı.
ÖDÜLÜ MERINO'YA BIRAKTI
Rodri, kendisine verilen "Maçın Oyuncusu" ödülüyle ilgili de değerlendirmede bulundu. İspanyol yıldız, galibiyeti getiren golü atan Mikel Merino'nun da bu ödülü hak ettiğini söyledi.
Rodri, "Doğru tavırla oyuna girersen maçın oyuncusu olursun. Ben ödülü ona verirdim. Herkesin gösterdiği çaba unutulmazdı." açıklamasını yaptı.
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|Japonya
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|İspanya
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|Uruguay
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|Suudi Arabistan
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|Norveç
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|Cezayir
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|Portekiz
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|5
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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|4
|4
|Özbekistan
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|İngiltere
|3
|2
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|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
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|5
|5
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