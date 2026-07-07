Cavaliers, LeBron James yarışında favori konumunda

Cleveland Cavaliers, ESPN analisti Brian Windhorst'ün haberine göre LeBron James'in yeni takımını belirleme sürecinde lig genelinde en güçlü aday olarak görülüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pazartesi günü katıldığı Pardon My Take programında konuşan Windhorst, Philadelphia 76ers dahil birçok takımın James'in Cleveland'a dönmesinden endişe duyduğunu söyledi.
"Philadelphia'daki insanlarla konuştum ve onlara ne düşündüklerini sordum. Bana 'Cleveland'dan korkuyoruz' dediler. Konuştuğum herkes aynı şeyi söylüyor. Herkes Cleveland ihtimalinden çekiniyor. Kimse kendisi adına iyimser görünmüyor."
Habere göre LeBron James, serbest oyuncu döneminde klasik takım görüşmeleri gerçekleştirmeyecek.
Onun yerine menajeri Rich Paul, takımlarla tüm görüşmeleri yürütüyor ve elde ettiği tüm bilgileri James'e aktaracak. Son kararı ise yıldız oyuncu verecek.
NBA muhabiri Chris Haynes, "Şu an itibarıyla LeBron'un takımların sunumlarını dinlemek amacıyla birebir görüşmeler yapma planı bulunmuyor. Menajeri Rich Paul tüm ön çalışmaları yürütüyor. Takımlarla görüşüyor ve topladığı tüm bilgileri LeBron James'e iletiyor. Son kararı LeBron verecek." ifadelerini kullandı.
James, Lakers formasıyla geçirdiği sekiz sezonun ardından takımdan ayrılmıştı.
41 yaşındaki yıldız, geçen sezon 60 maçta 20.9 sayı, 7.2 asist ve 6.1 ribaund ortalamalarının yanı sıra %51.5 saha içi isabetiyle oynamıştı.
LeBron'un ayrılığıyla birlikte Lakers, Luka Doncic ve Austin Reaves etrafında yeni bir yapılanma sürecine girdi.
Doncic geçen sezon 64 maçta 33.5 sayı, 8.3 asist ve 7.7 ribaund ortalamaları yakalayarak MVP oylamasını dördüncü sırada tamamlarken, Reaves kariyer rekoru olan 23.3 sayı ve 5.5 asist ortalamalarının ardından dört yıl ve 185 milyon dolarlık yeni sözleşmeye imza attı.
Cleveland ise LeBron için en dikkat çekici yeniden buluşma ihtimali olarak görülüyor.
James, Cavaliers formasıyla iki farklı dönemde toplam 11 sezon geçirmiş ve 2016 yılında Golden State Warriors karşısında 3-1'lik seri gerisinden gelerek kulüp tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu kazandırmıştı.
Cavaliers ayrıca geçen sezonu 52-30'luk dereceyle tamamlayıp Doğu Konferansı Finalleri'ne kadar yükselmiş, burada New York Knicks'e elenmişti.
LeBron'un takıma katılması halinde Cleveland'ın mevcut çekirdeğine önemli bir tecrübeli yıldız daha eklenmiş olacak.
Golden State Warriors da Stephen Curry ve Draymond Green ile olan yakın ilişkisi nedeniyle James'in olası adresleri arasında gösteriliyor. Ancak Warriors'ın bu transferi gerçekleştirebilmesi için önce maaş bütçesinde gerekli alanı oluşturacak ek hamleler yapması gerekiyor.
Philadelphia 76ers, Miami Heat, Minnesota Timberwolves ve Denver Nuggets'ın da James'le ilgilendiği belirtiliyor.
Haberlere göre NBA'deki diğer 29 takımın 27'si, LeBron James'in durumu hakkında Rich Paul ile iletişime geçti.
"Philadelphia'daki insanlarla konuştum ve onlara ne düşündüklerini sordum. Bana 'Cleveland'dan korkuyoruz' dediler. Konuştuğum herkes aynı şeyi söylüyor. Herkes Cleveland ihtimalinden çekiniyor. Kimse kendisi adına iyimser görünmüyor."
Habere göre LeBron James, serbest oyuncu döneminde klasik takım görüşmeleri gerçekleştirmeyecek.
Onun yerine menajeri Rich Paul, takımlarla tüm görüşmeleri yürütüyor ve elde ettiği tüm bilgileri James'e aktaracak. Son kararı ise yıldız oyuncu verecek.
NBA muhabiri Chris Haynes, "Şu an itibarıyla LeBron'un takımların sunumlarını dinlemek amacıyla birebir görüşmeler yapma planı bulunmuyor. Menajeri Rich Paul tüm ön çalışmaları yürütüyor. Takımlarla görüşüyor ve topladığı tüm bilgileri LeBron James'e iletiyor. Son kararı LeBron verecek." ifadelerini kullandı.
James, Lakers formasıyla geçirdiği sekiz sezonun ardından takımdan ayrılmıştı.
41 yaşındaki yıldız, geçen sezon 60 maçta 20.9 sayı, 7.2 asist ve 6.1 ribaund ortalamalarının yanı sıra %51.5 saha içi isabetiyle oynamıştı.
LeBron'un ayrılığıyla birlikte Lakers, Luka Doncic ve Austin Reaves etrafında yeni bir yapılanma sürecine girdi.
Doncic geçen sezon 64 maçta 33.5 sayı, 8.3 asist ve 7.7 ribaund ortalamaları yakalayarak MVP oylamasını dördüncü sırada tamamlarken, Reaves kariyer rekoru olan 23.3 sayı ve 5.5 asist ortalamalarının ardından dört yıl ve 185 milyon dolarlık yeni sözleşmeye imza attı.
Cleveland ise LeBron için en dikkat çekici yeniden buluşma ihtimali olarak görülüyor.
James, Cavaliers formasıyla iki farklı dönemde toplam 11 sezon geçirmiş ve 2016 yılında Golden State Warriors karşısında 3-1'lik seri gerisinden gelerek kulüp tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu kazandırmıştı.
Cavaliers ayrıca geçen sezonu 52-30'luk dereceyle tamamlayıp Doğu Konferansı Finalleri'ne kadar yükselmiş, burada New York Knicks'e elenmişti.
LeBron'un takıma katılması halinde Cleveland'ın mevcut çekirdeğine önemli bir tecrübeli yıldız daha eklenmiş olacak.
Golden State Warriors da Stephen Curry ve Draymond Green ile olan yakın ilişkisi nedeniyle James'in olası adresleri arasında gösteriliyor. Ancak Warriors'ın bu transferi gerçekleştirebilmesi için önce maaş bütçesinde gerekli alanı oluşturacak ek hamleler yapması gerekiyor.
Philadelphia 76ers, Miami Heat, Minnesota Timberwolves ve Denver Nuggets'ın da James'le ilgilendiği belirtiliyor.
Haberlere göre NBA'deki diğer 29 takımın 27'si, LeBron James'in durumu hakkında Rich Paul ile iletişime geçti.