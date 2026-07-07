Belçika, ABD'yi farklı geçip İspanya'nın rakibi oldu
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ev sahibi ABD'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Belçika, çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 9 ve 33. dakikalarda Ketelaere, 57. dakikada Vanaken ve 90+3. dakikada Lukaku attı. ABD'nin karşılaşmadaki tek golü ise 31. dakikada Tillman'dan geldi.
BELÇİKA'DAN TARİHİ BAŞARI
Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde dördüncü kez çeyrek final biletini aldı. Belçikalılar, turnuvadaki en büyük başarısını ise 2018 Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayarak elde etmişti.
RAKİP İSPANYA
Bu sonuçla Belçika, Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Belçika, çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak.
DE KETELAERE MAÇA DAMGA VURDU
Belçika'nın yıldız isimlerinden Charles De Ketelaere, mücadeleyi 2 gol ve 1 asistle tamamlayarak galibiyetin baş mimarı oldu. 25 yaşındaki futbolcu takımının ilk iki golünü kaydederken, Hans Vanaken'in attığı üçüncü golün de pasını verdi.
LUKAKU'DAN DÜNYA KUPASI REKORU
Karşılaşmanın 67. dakikasında oyuna dahil olan Romelu Lukaku, kısa süre sonra ağları sarsmayı başardı. Tecrübeli golcü, Dünya Kupası tarihinde dört farklı maçta sonradan oyuna girip gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.
DE BRUYNE VE DOKU KENARDA BAŞLADI
Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, Kevin De Bruyne ile Jeremy Doku'yu mücadeleye yedek kulübesinde başlattı. Doku, 67. dakikada Dodi Lukebakio'nun yerine oyuna girerken, Kevin De Bruyne ise karşılaşmada forma şansı bulamadı.
TILLMAN'DAN ÜST ÜSTE FRİKİK GOLLERİ
ABD'nin tek sayısı, Malik Tillman'ın 31. dakikada kullandığı serbest vuruş sonrası geldi. 24 yaşındaki oyuncu, Bosna-Hersek maçının ardından Belçika karşısında da frikikten fileleri havalandırarak Dünya Kupası'nda üst üste iki maçta frikik golü atmayı başardı.
BALOGUN SAHAYA ÇIKTI
Son 32 turundaki Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören Folarin Balogun da Belçika karşısında forma giydi. ABD'li futbolcunun cezasının FIFA tarafından ertelenmesi, Dünya Kupası'nda tartışmalara neden olmuştu.
FIFA CEZAYI ERTELEMİŞTİ
FIFA, Amerikalı forvet Folarin Balogun'un bir maçlık cezasını 1 yıl ertelemişti. Kararın ardından ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu aradığını doğrulamıştı.
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|Av.
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|ABD
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|8
|4
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|2
|Avustralya
|3
|1
|1
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|2
|2
|0
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|Paraguay
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|2
|4
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|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
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|Takımlar
|O
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|M
|A
|Y
|Av.
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|Meksika
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|3
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|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
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|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
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|Takımlar
|O
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|M
|A
|Y
|Av.
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|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
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|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0