Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Belçika, ABD'yi farklı geçip İspanya'nın rakibi oldu

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ev sahibi ABD'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Belçika, çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

calendar 07 Temmuz 2026 08:14 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 08:35
Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Belçika, ABD'yi farklı geçip İspanya'nın rakibi oldu
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ABD ile karşı karşıya geldi. Ürdünlü hakemler Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf ve Ahhmad Al Roalle'nin yönettiği mücadeleyi Belçika 4-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BELÇİKA FARKLI KAZANDI

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 9 ve 33. dakikalarda Ketelaere, 57. dakikada Vanaken ve 90+3. dakikada Lukaku attı. ABD'nin karşılaşmadaki tek golü ise 31. dakikada Tillman'dan geldi.

BELÇİKA'DAN TARİHİ BAŞARI

Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde dördüncü kez çeyrek final biletini aldı. Belçikalılar, turnuvadaki en büyük başarısını ise 2018 Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayarak elde etmişti.

RAKİP İSPANYA

Bu sonuçla Belçika, Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Belçika, çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak.

DE KETELAERE MAÇA DAMGA VURDU

Belçika'nın yıldız isimlerinden Charles De Ketelaere, mücadeleyi 2 gol ve 1 asistle tamamlayarak galibiyetin baş mimarı oldu. 25 yaşındaki futbolcu takımının ilk iki golünü kaydederken, Hans Vanaken'in attığı üçüncü golün de pasını verdi.

LUKAKU'DAN DÜNYA KUPASI REKORU

Karşılaşmanın 67. dakikasında oyuna dahil olan Romelu Lukaku, kısa süre sonra ağları sarsmayı başardı. Tecrübeli golcü, Dünya Kupası tarihinde dört farklı maçta sonradan oyuna girip gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

DE BRUYNE VE DOKU KENARDA BAŞLADI

Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, Kevin De Bruyne ile Jeremy Doku'yu mücadeleye yedek kulübesinde başlattı. Doku, 67. dakikada Dodi Lukebakio'nun yerine oyuna girerken, Kevin De Bruyne ise karşılaşmada forma şansı bulamadı.

TILLMAN'DAN ÜST ÜSTE FRİKİK GOLLERİ

ABD'nin tek sayısı, Malik Tillman'ın 31. dakikada kullandığı serbest vuruş sonrası geldi. 24 yaşındaki oyuncu, Bosna-Hersek maçının ardından Belçika karşısında da frikikten fileleri havalandırarak Dünya Kupası'nda üst üste iki maçta frikik golü atmayı başardı.

 

BALOGUN SAHAYA ÇIKTI

Son 32 turundaki Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören Folarin Balogun da Belçika karşısında forma giydi. ABD'li futbolcunun cezasının FIFA tarafından ertelenmesi, Dünya Kupası'nda tartışmalara neden olmuştu.

FIFA CEZAYI ERTELEMİŞTİ

FIFA, Amerikalı forvet Folarin Balogun'un bir maçlık cezasını 1 yıl ertelemişti. Kararın ardından ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu aradığını doğrulamıştı.

 

 

 

 

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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