Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Lionel Scaloni: "Mısır kaliteli bir takım"

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, oynayacakları Mısır maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 07 Temmuz 2026 08:08 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 08:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Lionel Scaloni: 'Mısır kaliteli bir takım'
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Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın karşılaşacakları Mısır'ın turnuvadaki tüm rakiplerinin işini zorlaştırdığını söyledi.

"MISIR NET BİR OYUNA SAHİP" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Scaloni, Atlanta Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, rakiplerinin üst düzey oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Mısır, uzun süredir çalışan bir teknik direktöre ve net bir oyun tarzına sahip. Tüm rakipleri için işleri zorlaştırdılar." dedi.

"KALİTELİ OYUNCULARI VAR"

Deneyimli teknik adam son 32 turunda karşılaştıkları Yeşil Burun Adaları ile Mısır'ın oyun yapısının çok farklı olduğunu kaydederek, "Mısır o kadar geride oynamıyor, hücum eden bir takım, oldukça farklılar. Biz oyuncularımıza her zaman şunu söylüyoruz, bize karşı oynarken çoğu takım stratejisini değiştiriyor. Bu yüzden uyanık olmalıyız, çünkü bu durumlar yaşanabiliyor. Gerektiğinde buna karşılık vermeye hazır olmalıyız. Prensip olarak Mısır, savunmasını geride kuran bir takım değil; hücum edecek kaliteli oyuncuları var ve bence savunmayı derinde kurmak onların tarzı değil. Ancak yine de yarın sahada bize ne sunacaklarını göreceğiz." diye konuştu.

Turnuvada hiçbir takımın eksiksiz oynamadığını savunan Scaloni, şunları söyledi:

"Dört maçın dördünü de kazandık ama her zaman geliştirilecek bir şeyler vardır. Bu Dünya Kupası herkes için zor geçiyor. Hiçbir milli takım, turnuvadan önce gösterdiği seviyeyi istikrarlı bir şekilde sahaya yansıtamadı. Fransa, Paraguay karşısında zorlandı, İspanya, Portekiz karşısında zorlandı. Rakipler de oynuyor ve şartlar önceki Dünya Kupalarından farklı."

"MESSİ BANA BİR ŞEY SÖYLEMEDİ, O YÜZDEN OYNAYACAK"

Scaloni, "Messi, Yeşil Burun Adaları karşısında 120 dakika sahada kaldı, fiziksel durumu nasıl?" sorusuna, "Bana bir şey söylemedi, o yüzden yine oynayacak." yanıtını verdi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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