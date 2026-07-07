Lionel Scaloni: 'Mısır kaliteli bir takım'

Deneyimli teknik adam son 32 turunda karşılaştıkları Yeşil Burun Adaları ile Mısır'ın oyun yapısının çok farklı olduğunu kaydederek, "Mısır o kadar geride oynamıyor, hücum eden bir takım, oldukça farklılar. Biz oyuncularımıza her zaman şunu söylüyoruz, bize karşı oynarken çoğu takım stratejisini değiştiriyor. Bu yüzden uyanık olmalıyız, çünkü bu durumlar yaşanabiliyor. Gerektiğinde buna karşılık vermeye hazır olmalıyız. Prensip olarak Mısır, savunmasını geride kuran bir takım değil; hücum edecek kaliteli oyuncuları var ve bence savunmayı derinde kurmak onların tarzı değil. Ancak yine de yarın sahada bize ne sunacaklarını göreceğiz." diye konuştu.
Turnuvada hiçbir takımın eksiksiz oynamadığını savunan Scaloni, şunları söyledi:
"Dört maçın dördünü de kazandık ama her zaman geliştirilecek bir şeyler vardır. Bu Dünya Kupası herkes için zor geçiyor. Hiçbir milli takım, turnuvadan önce gösterdiği seviyeyi istikrarlı bir şekilde sahaya yansıtamadı. Fransa, Paraguay karşısında zorlandı, İspanya, Portekiz karşısında zorlandı. Rakipler de oynuyor ve şartlar önceki Dünya Kupalarından farklı."
"MESSİ BANA BİR ŞEY SÖYLEMEDİ, O YÜZDEN OYNAYACAK"
Scaloni, "Messi, Yeşil Burun Adaları karşısında 120 dakika sahada kaldı, fiziksel durumu nasıl?" sorusuna, "Bana bir şey söylemedi, o yüzden yine oynayacak." yanıtını verdi.
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