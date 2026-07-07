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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Cristiano Ronaldo için Dünya Kupası defteri kapandı

Portekiz'in İspanya'ya son 16 turunda elenmesiyle Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası kariyerindeki son maçına çıktı.

calendar 07 Temmuz 2026 00:35 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 01:51
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
Cristiano Ronaldo için Dünya Kupası defteri kapandı
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. Büyük mücadelede gülen taraf İspanya oldu. 90+1. dakikada Mikel Merino'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden İspanya, adını çeyrek finale yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sonucun ardından Portekiz turnuvaya veda ederken, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Cristiano Ronaldo gözyaşlarına hakim olamadı. Böylece efsane futbolcu, kariyerindeki son Dünya Kupası maçına çıkmış oldu.

TARİHE GEÇEN REKORLAR

Portekiz Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'ndaki 27. maçına çıkan Cristiano Ronaldo, turnuva tarihine geçen önemli başarılara imza attı.

Yıldız futbolcu, erkekler Dünya Kupası tarihinde altı farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu unvanını elde etti.

Bunun yanı sıra Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerinde toplam 25 gole ulaşan ilk futbolcu olarak da adını tarihe yazdırdı.

41 yaşındaki yıldız isim, Hırvatistan karşısında kaydettiği golle Dünya Kupası eleme turlarında gol atan en yaşlı oyuncu olmayı da başardı.

SON DÜNYA KUPASI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Cristiano Ronaldo, Hırvatistan'a karşı oynanan ve Portekiz'in 2-1 kazandığı maçın ardından 2026 Dünya Kupası'nın kariyerindeki son Dünya Kupası olacağını duyurmuştu.

Deneyimli futbolcu o dönemde yaptığı açıklamada, "Bu benim son Dünya Kupam. Buna dikkati çekmek istemiyorum çünkü bunun en önemli şey olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

BİR DÖNEM SONA ERDİ

Portekiz'in Dünya Kupası tarihindeki en golcü futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, İspanya karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası kariyerini noktaladı. Futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Ronaldo, geride unutulmayacak rekorlar ve sayısız anı bırakarak turnuvaya veda etti.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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