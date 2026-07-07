Nikola Jokic, yeni sözleşme için 2027 yazını bekleyecek

Yıldız oyuncu Nikola Jokic, Denver Nuggets ile uzun vadeli yeni sözleşmesini imzalamak için 2027 yazını beklemeyi planladığını doğruladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sırp süper yıldız, bu yaz Nuggets ile dört yıl ve 278 milyon dolar değerinde yeni bir kontrata imza atabilecek durumda bulunuyor. Ancak 2027 yazına kadar beklemesi halinde, takas yasağı maddesi (no-trade clause) içeren beş yıl ve 359.5 milyon dolarlık maksimum sözleşmeye imza atma hakkı kazanacak. Jokic'in ayrıca 2027-28 sezonu için 62.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu da bulunuyor.
Jokic, üst üste ikinci yaz da kontrat uzatma teklifini geri çevirecek olmasına rağmen kariyerinin tamamını Nuggets formasıyla geçirmek istediğini yineledi. Yıldız oyuncu, 2025 yazında da üç yıl ve 200 milyon dolarlık kontrat uzatma teklifini kabul etme hakkına sahipti.
Pazartesi günü oynanan FIBA Dünya Kupası Eleme karşılaşmasının ardından Sırbistan'da basın mensuplarına konuşan Jokic, "Düşüncem ve isteğim Denver'da kalmak. Büyük ihtimalle gelecek yıl imzalayacağım. Kariyerimin geri kalanını Denver'da geçirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki Jokic, geride kalan sezonda çıktığı 65 maçta 34.8 dakika süre alırken 27.7 sayı, 12.9 ribaund ve 10.7 asist ortalamaları yakalayarak MVP oylamasını ikinci sırada tamamladı. Sırp yıldız, 2021 yılından bu yana üst üste altı sezondur MVP oylamasını ilk iki sırada bitiriyor.
Denver Nuggets ise 2023 yılında şampiyonluğa ulaştıktan sonra oynadığı hiçbir sezonda Batı Konferansı yarı finallerinin ötesine geçemedi.
Jokic, üst üste ikinci yaz da kontrat uzatma teklifini geri çevirecek olmasına rağmen kariyerinin tamamını Nuggets formasıyla geçirmek istediğini yineledi. Yıldız oyuncu, 2025 yazında da üç yıl ve 200 milyon dolarlık kontrat uzatma teklifini kabul etme hakkına sahipti.
Pazartesi günü oynanan FIBA Dünya Kupası Eleme karşılaşmasının ardından Sırbistan'da basın mensuplarına konuşan Jokic, "Düşüncem ve isteğim Denver'da kalmak. Büyük ihtimalle gelecek yıl imzalayacağım. Kariyerimin geri kalanını Denver'da geçirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki Jokic, geride kalan sezonda çıktığı 65 maçta 34.8 dakika süre alırken 27.7 sayı, 12.9 ribaund ve 10.7 asist ortalamaları yakalayarak MVP oylamasını ikinci sırada tamamladı. Sırp yıldız, 2021 yılından bu yana üst üste altı sezondur MVP oylamasını ilk iki sırada bitiriyor.
Denver Nuggets ise 2023 yılında şampiyonluğa ulaştıktan sonra oynadığı hiçbir sezonda Batı Konferansı yarı finallerinin ötesine geçemedi.