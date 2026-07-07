07 Temmuz
Ararat Armenia-Riga FC
19:00
07 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Inter Club d'Escaldes
19:00
07 Temmuz
Sabah FK-TNS
19:00
07 Temmuz
Arjantin-Mısır
19:00
07 Temmuz
İsviçre-Kolombiya
23:00

Trabzonspor'dan Çorum FK'ye gitti: Serdar Saatçı

Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın Çorum FK'ye transfer olduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 13:36 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 17:02
Trabzonspor'dan Çorum FK'ye gitti: Serdar Saatçı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın Çorum FK'ya bonservisiyle transfer olduğunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Serdar Saatçı'nın kesin transferi konusunda Çorum FK ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Çorum Futbol Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Çorum Futbol Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 500 bin euro + KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca; Çorum Futbol Kulübü, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 50'sini kulübümüze ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor ayrıca, Serdar Saatçı ile 5 Eylül 2024 tarihinde başlayan ve 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceğini duyurdu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.