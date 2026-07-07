07 Temmuz
Arjantin-Mısır
19:00
07 Temmuz
İsviçre-Kolombiya
23:00

Beşiktaş'tan Doğan Alemdar açıklaması! İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Doğan Alemdar'ın sağlık kontrolleri ve transfer işlemleri için bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 12:36
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'tan Doğan Alemdar açıklaması! İstanbul'a geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, kaleci transferinde önemli bir adım daha attı.

Siyah-beyazlı kulüp, kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı Doğan Alemdar'ın bu akşam İstanbul'a geleceğini resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Doğan Alemdar'ı taşıyan uçak 18.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Siyah-beyazlılar, sağlık kontrollerinin ardından transferin son prosedürlerini tamamlayacak. Herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde genç file bekçisiyle resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR İLE PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANMIŞTI

Beşiktaş, Doğan Alemdar transferi için daha önce Başakşehir ile yürüttüğü görüşmelerde prensip anlaşmasına varmıştı. Yerli kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, transferi kısa süre içinde sonuçlandırma aşamasına getirdi.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

23 yaşındaki milli kalecinin Başakşehir ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. İstanbul ekibinde 3 resmi maçta forma giyen Doğan Alemdar, kalesinde 6 gol gördü.

RENNES'TEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Doğan Alemdar, 2025 yılında Fransız ekibi Rennes'ten 1.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu. Genç kaleci, şimdi kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye hazırlanıyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.