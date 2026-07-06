Başakşehir, özel maçta Cracovia'ya mağlup!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Başakşehir, Avusturya kampında özel maçta Polonya ekibi Cracovia ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir, Cracovia karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Cracovia'nın gollerini 22 ve 25. dakikalarda Zahiroleslam ile 76. dakikada Tabisz kaydetti. Başakşehir'de fileleri 37. dakikada Bertuğ Yıldırım havalandırdı.
Başakşehir, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında SV Ried ile karşı karşıya gelecek.
Cracovia'nın gollerini 22 ve 25. dakikalarda Zahiroleslam ile 76. dakikada Tabisz kaydetti. Başakşehir'de fileleri 37. dakikada Bertuğ Yıldırım havalandırdı.
Başakşehir, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında SV Ried ile karşı karşıya gelecek.