06 Temmuz
Portekiz-İspanya
0-1
07 Temmuz
ABD-Belçika
03:00
06 Temmuz
Cracovia-Başakşehir
3-1
07 Temmuz
Botafogo SP-Avai FC
01:00
06 Temmuz
Haecken-Djurgaarden
2-4

Başakşehir, özel maçta Cracovia'ya mağlup!

Başakşehir, Avusturya kampındaki özel maçta Cracovia'ya 3-1 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 21:42 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 23:43
Başakşehir, özel maçta Cracovia'ya mağlup!
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Başakşehir, Avusturya kampında özel maçta Polonya ekibi Cracovia ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir, Cracovia karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Cracovia'nın gollerini 22 ve 25. dakikalarda Zahiroleslam ile 76. dakikada Tabisz kaydetti. Başakşehir'de fileleri 37. dakikada Bertuğ Yıldırım havalandırdı.

Başakşehir, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında SV Ried ile karşı karşıya gelecek.

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