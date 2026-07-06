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Ferhat Akbaş yılın başantrenörü seçildi

Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nı çalıştıran Ferhat Akbaş, Asya Voleybol Konfederasyonu tarafından yılın başantrenörü seçildi. Türkiye Voleybol Federasyonu, 40 yaşındaki teknik adam için tebrik mesajı yayımladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 16:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ferhat Akbaş yılın başantrenörü seçildi
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Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nı çalıştıran Ferhat Akbaş, önemli bir ödüle layık görüldü. Asya Voleybol Konfederasyonu, 40 yaşındaki teknik adamı yılın başantrenörü seçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AVC'DEN FERHAT AKBAŞ'A ÖDÜL

AVC'den yapılan açıklamaya göre Ferhat Akbaş, Japonya'nın başında gösterdiği performansla ödüle layık görüldü. Japonya, 2025'te Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde yarı final oynadı.

TVF'DEN TEBRİK MESAJI

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ferhat Akbaş için tebrik mesajı yayımladı. Federasyon mesajında, "Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Ferhat Akbaş'ı tebrik eder, kariyerinde nice başarılara imza atmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verdi.

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