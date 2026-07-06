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Gençlerbirliği'nde Gökhan Altıparmak ile yollar ayrıldı

Gençlerbirliği, forvet oyuncusu Gökhan Altıparmak ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulüp, altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcuya katkıları için teşekkür etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 17:02
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gençlerbirliği'nde Gökhan Altıparmak ile yollar ayrıldı
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Gençlerbirliği, forvet oyuncusu Gökhan Altıparmak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı alındığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Gençlerbirliği, altyapısından yetişen Gökhan Altıparmak için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve kırmızı-kara formamızı gururla terleten forvet oyuncumuz Gökhan Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüzün çatısı altında yetişen, emeği, disiplini ve duruşuyla Gençlerbirliği kültürünü sahaya yansıtan Gökhan Altıparmak'a kulübümüze sağladığı tüm katkılar için teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde ve profesyonel futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

SERİKSPOR'DA 32 MAÇA ÇIKTI

Gökhan Altıparmak, 2025-2026 sezonunda kiralık olarak Serikspor forması giydi. 21 yaşındaki forvet oyuncusu, geçen sezon Serikspor'da 32 maçta görev yaptı.

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