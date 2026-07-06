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Emin Bayram için Türkiye'ye dönüş iddiası

Galatasaray'dan Belçika ekibi Westerlo'ya 4 milyon euro karşılığında transfer olan Emin Bayram'ın Türkiye'ye dönmek istediği ortaya çıktı. Genç savunmacı için Galatasaray ve Fenerbahçe ihtimali gündeme geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 15:06 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 15:20
Haber: Sporx.com
Emin Bayram için Türkiye'ye dönüş iddiası
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SPORX ÖZEL | Belçika ekibi Westerlo forması giyen Emin Bayram'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Galatasaray'dan 4 milyon euro karşılığında Westerlo'ya transfer olan genç savunmacı, kariyerine yeniden Türkiye'de devam etmek kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK GÖRÜŞME GALATASARAY İLE

Emin Bayram'ın menajeri, 23 yaşındaki futbolcunun geri dönüş kararı sonrası ilk olarak eski kulübü Galatasaray ile görüşeceği öğrenildi.

Westerlo'ya transfer olurken, satıştan %50 pay ve Türkiye'ye dönüşü halinde 'transfer önceliği' haklarına sahip olan Galatasaray'ın genç futbolcu için nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

FENERBAHÇE İHTİMALİ

Galatasaray'ın bu transferi düşünmemesi halinde, Fenerbahçe seçeneğinin devreye girme ihtimalinin olduğu bilgisine ulaşıldı. Sarı-kırmızılı kulüp transfer için 'Hayır' derse, Emin Bayram için Fenerbahçe ile görüşmeler başlayacak.

WESTERLO PERFORMANSI

Westerlo formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Emin Bayram, Jupiler Pro League'de toplam 73 maça çıktı.

Genç savunmacı, bu karşılaşmalarda takımının hücum organizasyonlarına da katkı sağladı. Emin Bayram, Belçika ekibindeki lig kariyerinde 5 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.

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