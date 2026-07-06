Emin Bayram için Türkiye'ye dönüş iddiası

SPORX ÖZEL | Belçika ekibi Westerlo forması giyen Emin Bayram'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Galatasaray'dan 4 milyon euro karşılığında Westerlo'ya transfer olan genç savunmacı, kariyerine yeniden Türkiye'de devam etmek kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK GÖRÜŞME GALATASARAY İLE
Emin Bayram'ın menajeri, 23 yaşındaki futbolcunun geri dönüş kararı sonrası ilk olarak eski kulübü Galatasaray ile görüşeceği öğrenildi.
Westerlo'ya transfer olurken, satıştan %50 pay ve Türkiye'ye dönüşü halinde 'transfer önceliği' haklarına sahip olan Galatasaray'ın genç futbolcu için nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.
FENERBAHÇE İHTİMALİ
Galatasaray'ın bu transferi düşünmemesi halinde, Fenerbahçe seçeneğinin devreye girme ihtimalinin olduğu bilgisine ulaşıldı. Sarı-kırmızılı kulüp transfer için 'Hayır' derse, Emin Bayram için Fenerbahçe ile görüşmeler başlayacak.
WESTERLO PERFORMANSI
Westerlo formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Emin Bayram, Jupiler Pro League'de toplam 73 maça çıktı.
Genç savunmacı, bu karşılaşmalarda takımının hücum organizasyonlarına da katkı sağladı. Emin Bayram, Belçika ekibindeki lig kariyerinde 5 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.
Emin Bayram'ın menajeri, 23 yaşındaki futbolcunun geri dönüş kararı sonrası ilk olarak eski kulübü Galatasaray ile görüşeceği öğrenildi.
Westerlo'ya transfer olurken, satıştan %50 pay ve Türkiye'ye dönüşü halinde 'transfer önceliği' haklarına sahip olan Galatasaray'ın genç futbolcu için nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.
FENERBAHÇE İHTİMALİ
Galatasaray'ın bu transferi düşünmemesi halinde, Fenerbahçe seçeneğinin devreye girme ihtimalinin olduğu bilgisine ulaşıldı. Sarı-kırmızılı kulüp transfer için 'Hayır' derse, Emin Bayram için Fenerbahçe ile görüşmeler başlayacak.
WESTERLO PERFORMANSI
Westerlo formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Emin Bayram, Jupiler Pro League'de toplam 73 maça çıktı.
Genç savunmacı, bu karşılaşmalarda takımının hücum organizasyonlarına da katkı sağladı. Emin Bayram, Belçika ekibindeki lig kariyerinde 5 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.