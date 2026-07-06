Fenerbahçe'de transfer haftası: Greenwood an meselesi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin hücum hattı için birçok oyuncuyla ilgilendiği, Mason Greenwood transferinde ise son aşamaya geldiği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KANARYA'DA GÜNDEM TRANSFER
Fenerbahçe'nin santrfor transferi için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Serhou Guirassy için Borussia Dortmund ile anlaşma sağlayamaması üzerine rotasını Ollie Watkins'e çevirdiği öne sürüldü.
WATKINS'TEN YEŞİL IŞIK İDDİASI
İngiliz yıldız Ollie Watkins ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği aktarıldı.
30 yaşındaki golcünün Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı, sarı-lacivertlilerin ise Aston Villa ile ilk resmi teması bu hafta kurmasının beklendiği belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Suudi Arabistan'dan gelen ilginin ardından Aston Villa'nın Watkins için 60 milyon Pound istediği öne sürüldü.
KEAN BEKLEMEDE
Fenerbahçe'nin hücum hattı için alternatiflerinden birinin Moise Kean olduğu kaydedildi. İtalyan golcünün sarı-lacivertlilere gelmeye hazır olduğu ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği iddia edildi.
Fiorentina forması giyen 26 yaşındaki forvet için transferin 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle tamamlanabileceği aktarıldı. Ancak Kean'in Fenerbahçe'nin öncelikli tercihi olmadığı için bu dosyanın bekletildiği belirtildi.
BERTUĞ İÇİN TAKAS FORMÜLÜ
Fenerbahçe'nin, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı da gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki forvet için Başakşehir'e Anthony Musaba'yı teklif etmeyi planladığı kaydedildi.
Başakşehir'in Musaba'ya onay vermesi halinde, oyuncunun üzerine ödenecek bonservis bedeli için pazarlıkların başlayacağı iddia edildi.
LAURIENTE ÖNERİLDİ
Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Armand Lauriente'nin Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun Sassuolo'dan ayrılmak istediği, İtalyan ekibinin de bu kez satışa sıcak baktığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin, Greenwood transferinde son anda pürüz çıkması halinde Lauriente seçeneğine yönelebileceği aktarıldı.
GREENWOOD AN MESELESİ
Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferinde Marsilya ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin oyuncu ile el sıkıştığı, Marsilya ile de bonservis konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.
Transferde son olarak ödeme planı üzerinde görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
Fenerbahçe'nin santrfor transferi için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Serhou Guirassy için Borussia Dortmund ile anlaşma sağlayamaması üzerine rotasını Ollie Watkins'e çevirdiği öne sürüldü.
WATKINS'TEN YEŞİL IŞIK İDDİASI
İngiliz yıldız Ollie Watkins ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği aktarıldı.
30 yaşındaki golcünün Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı, sarı-lacivertlilerin ise Aston Villa ile ilk resmi teması bu hafta kurmasının beklendiği belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Suudi Arabistan'dan gelen ilginin ardından Aston Villa'nın Watkins için 60 milyon Pound istediği öne sürüldü.
KEAN BEKLEMEDE
Fenerbahçe'nin hücum hattı için alternatiflerinden birinin Moise Kean olduğu kaydedildi. İtalyan golcünün sarı-lacivertlilere gelmeye hazır olduğu ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği iddia edildi.
Fiorentina forması giyen 26 yaşındaki forvet için transferin 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle tamamlanabileceği aktarıldı. Ancak Kean'in Fenerbahçe'nin öncelikli tercihi olmadığı için bu dosyanın bekletildiği belirtildi.
BERTUĞ İÇİN TAKAS FORMÜLÜ
Fenerbahçe'nin, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı da gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki forvet için Başakşehir'e Anthony Musaba'yı teklif etmeyi planladığı kaydedildi.
Başakşehir'in Musaba'ya onay vermesi halinde, oyuncunun üzerine ödenecek bonservis bedeli için pazarlıkların başlayacağı iddia edildi.
LAURIENTE ÖNERİLDİ
Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Armand Lauriente'nin Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun Sassuolo'dan ayrılmak istediği, İtalyan ekibinin de bu kez satışa sıcak baktığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin, Greenwood transferinde son anda pürüz çıkması halinde Lauriente seçeneğine yönelebileceği aktarıldı.
GREENWOOD AN MESELESİ
Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferinde Marsilya ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin oyuncu ile el sıkıştığı, Marsilya ile de bonservis konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.
Transferde son olarak ödeme planı üzerinde görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.