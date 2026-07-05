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Ali Palabıyık'ın yeni görevi belli oldu

Süper Lig'de uzun yıllar hakem olarak görev yapan Ali Palabıyık, Ankaragücü'nde altyapı koordinatörü olarak göreve getirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 15:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ali Palabıyık'ın yeni görevi belli oldu
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Süper Lig'in eski hakemlerinden Ali Palabıyık'ın yeni mesleği belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hakemliği bıraktıktan sonra spor yorumculuğuna başlayan 44 yaşındaki Palabıyık, futbola bu kez yönetici kimliğiyle geri döndü.

2.Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün, Ali Palabıyık'ı altyapı koordinatörlüğü görevine getirdiği öğrenildi.

Türk futbolunda uzun yıllar hakem olarak görev yapan Palabıyık'ın, yeni görevinde kulübün altyapı organizasyonu ve genç oyuncuların gelişim süreçlerinde aktif rol üstleneceği belirtildi.

Böylece Ali Palabıyık, hakemlik ve yorumculuğun ardından kariyerine futbol yöneticisi olarak devam edecek.

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