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Kocaelispor'da şok Karol Linetty kararı!

Kocaelispor'da Karol Linetty krizi büyüyor. Sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu tek taraflı kullanan Polonyalı futbolcu, yönetimin kararıyla A takım kadrosu dışında bırakıldı. Deneyimli oyuncu, transfer süreci tamamlanana kadar U19 takımıyla çalışmalarını sürdürecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 12:34
Fotoğraf: X.com
Kocaelispor'da şok Karol Linetty kararı!
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Kocaelispor'da Karol Linetty ile ilgili yaşanan gelişmelerde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Polonyalı futbolcunun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmasının ardından yönetim harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Krizin perde arkasında ise sözleşme detaylarında yer alan dikkat çekici bir madde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde kontratındaki uzatma opsiyonu tamamen kendi inisiyatifinde olan Karol Linetty, kulübün planlarından bağımsız olarak sözleşmesini tek taraflı uzattı. Takımdan gönderilme ihtimaline karşı bu hamleyi yapan deneyimli oyuncunun kararı, Kocaelispor yönetiminde geniş yankı uyandırdı ve taraflar arasındaki iplerin tamamen kopmasına neden oldu.

A TAKIM KAPILARI KAPANDI

Linetty'nin tek taraflı sözleşme uzatma hamlesine Kocaelispor yönetiminden hızlı bir karşılık geldi. Yönetim kurulu ile teknik heyetin ortak kararı doğrultusunda A takım kadrosundan tamamen ayrılan Polonyalı futbolcunun, bundan sonraki süreçte U19 takımıyla antrenman yapacağı öğrenildi.

Deneyimli oyuncunun, transfer dönemi sona erene ya da kendisine yeni bir takım bulana kadar çalışmalarını altyapı tesislerinde U19 ekibiyle sürdüreceği belirtildi. (Özgür Kocaeli)

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