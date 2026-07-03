Bayern Münih, Nathaniel Brown'u açıkladı

Bayern Münih, Ismael Saibari'nin ardından bir önemli transfere daha imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman devi, Eintracht Frankfurt forması giyen ve transferi bir süredir gündemde olan Nathaniel Brown'u kadrosuna kattı.
Bayern Münih, 23 yaşındaki sol bek için 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bayern Münih, Brown ile 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.
Alman Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda da mücadele eden Brown, geçen sezon Eintracht Frankfurt'ta 42 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.
Bayern Münih, 23 yaşındaki sol bek için 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bayern Münih, Brown ile 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.
Alman Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda da mücadele eden Brown, geçen sezon Eintracht Frankfurt'ta 42 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.