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Bayern Münih, Nathaniel Brown'u açıkladı

Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'tan 23 yaşındaki sol bek Nathaniel Brown'u kadrosuna kattı. Bayern Münih, bu transfer için 50 milyon euro bonservis ödeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 15:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Bayern Münih, Nathaniel Brown'u açıkladı
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Bayern Münih, Ismael Saibari'nin ardından bir önemli transfere daha imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman devi, Eintracht Frankfurt forması giyen ve transferi bir süredir gündemde olan Nathaniel Brown'u kadrosuna kattı.

Bayern Münih, 23 yaşındaki sol bek için 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bayern Münih, Brown ile 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Alman Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda da mücadele eden Brown, geçen sezon Eintracht Frankfurt'ta 42 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

 

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