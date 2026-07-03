03 Temmuz
Avustralya-Mısır
21:00
04 Temmuz
Arjantin-Cape Verde
01:00
04 Temmuz
Kolombiya-Gana
04:30
03 Temmuz
Kongsvinger-Sogndal
19:00
03 Temmuz
Raufoss-Stroemmen
19:00
03 Temmuz
Ranheim-Stabaek
20:00

Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı geçmek için start veriyor

Aysu Türkoğlu, dünyanın en prestijli açık su yüzme serisi Ocean's Seven'ın altıncı parkuru olan Tsugaru Kanalı geçişi için Japonya'nın Aomori kentinde start verecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 12:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı geçmek için start veriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bodrumlu ultramaraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyanın en prestijli açık su yüzme serisi Ocean's Seven'ın altıncı parkuru olan Tsugaru Kanalı geçişi için Japonya'nın Aomori kentinde Türkiye saati ile bu akşam saat (Cuma) 22.00'da start verecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başarılı sporcu, bu parkuru tamamlaması halinde Ocean's Seven serisinde altı parkuru geçen en genç Türk olarak adını bir kez daha Türk spor tarihine yazdırmayı hedefliyor. Japonya'nın Honshu ve Hokkaido adalarını birbirinden ayıran Tsugaru Kanalı, çok kuvvetli akıntıları, değişken hava koşulları ve deniz canlıları nedeniyle dünyanın en zorlu açık su yüzme rotaları arasında gösteriliyor.

JAPONYA FEDERASYONU DESTEK VERECEK

Bölgedeki güçlü akıntı sistemi ve gece saatlerinde suda yüzmenin oluşturduğu yüksek risk nedeniyle yüzücülere geçiş için yalnızca gün doğumundan gün batımına kadar süre tanınıyor. Bu nedenle başarılı bir geçiş yalnızca fiziksel dayanıklılığa değil; doğru zamanlama, hava penceresi ve akıntının doğru okunmasına da bağlı olarak görülüyor. Ocean's Seven serisinin en teknik etaplarından biri olarak kabul edilen Tsugaru Kanalı geçişinde Aysu Türkoğlu'na Japonya Yüzme Federasyonu'nun resmi gözlemcileri, organizasyon ekibi ve kendi destek ekibi eşlik edecek. Geçiş boyunca rota ve güvenlik planlaması tamamen anlık deniz şartlarına göre yönetilecek.

EN PRESTİJLİ AÇIK SU YÜZME SERİSİ

Aysu Türkoğlu, geçtiğimiz yıl Hawaii'de gerçekleştirdiği Kaiwi Kanalı geçişinde tam 21 saat 22 dakika boyunca aralıksız yüzerek dünyanın en zorlu açık su mücadelelerinden birini başarıyla tamamladı. Saatler süren bu performansıyla yalnızca fiziksel gücünü değil, üst düzey mental dayanıklılığını da uluslararası açık su yüzme camiasına kanıtlayan sporcu, şimdi aynı kararlılığı Tsugaru Kanalı'nda sürdürmeyi hedefliyor. Bugüne kadar Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı, Catalina Kanalı ve Kaiwi Kanalı'nı başarıyla tamamlayan Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı da geçmesi halinde Ocean's Seven yolculuğunda altıncı parkurunu geride bırakacak ve dünyanın en prestijli açık su yüzme serisini tamamlamaya yalnızca Gibraltar Boğazı kadar yaklaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.