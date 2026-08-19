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18 Ağustos
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Oosterwolde'den sakatlık sonrası: "Çok iyi gidiyor"

Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında sakatlanarak 30. dakikada sedyeyle kenara gelen Jayden Oosterwolde'nin 6-8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtilmişti. Hollandalı futbolcu, Lyon maçı sonrası iyileşme süreciyle ilgili soruya yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 01:15
Fotoğraf: AA
Oosterwolde'den sakatlık sonrası: 'Çok iyi gidiyor'
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Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanan Sturm Graz maçında sakatlanarak karşılaşmanın 30. dakikasında sedyeyle kenara gelen Jayden Oosterwolde'nin durumu merak ediliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollandalı futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtilmişti.

OOSTERWOLDE'DEN İYİLEŞME MESAJI

Oosterwolde, Lyon maçı sonrası kendisine yöneltilen "İyileşme sürecin nasıl gidiyor?" sorusuna, "Çok iyi gidiyor." yanıtını verdi.

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