Oosterwolde'den sakatlık sonrası: 'Çok iyi gidiyor'

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanan Sturm Graz maçında sakatlanarak karşılaşmanın 30. dakikasında sedyeyle kenara gelen Jayden Oosterwolde'nin durumu merak ediliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hollandalı futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtilmişti.
Oosterwolde, Lyon maçı sonrası kendisine yöneltilen "İyileşme sürecin nasıl gidiyor?" sorusuna, "Çok iyi gidiyor." yanıtını verdi.
OOSTERWOLDE'DEN İYİLEŞME MESAJI
"İyileşme sürecin nasıl gidiyor?"
- Jayden Oosterwolde: "Çok iyi gidiyor" https://t.co/g9wdztgBi4 pic.twitter.com/gRa4NRytK7
— Sporx (@sporx) August 18, 2026
Oosterwolde, Lyon maçı sonrası kendisine yöneltilen "İyileşme sürecin nasıl gidiyor?" sorusuna, "Çok iyi gidiyor." yanıtını verdi.