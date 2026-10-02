Real Madrid'den UEFA'ya Barcelona dosyası

Real Madrid, Barcelona'nın İspanya Hakem Komitesi'nin eski başkan yardımcısına yaptığı ödemelerle ilgili UEFA'ya "son derece ciddi deliller" sunduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA, Barcelona'nın 2001-2018 yılları arasında Jose Maria Enriquez Negreira'ya 8,4 milyon euro (7,2 milyon sterlin) ödediği iddialarıyla bağlantılı belgeleri, dosyaya ilişkin devam eden incelemesi kapsamında değerlendireceğini açıkladı.
Konunun 2023 yılında gündeme gelmesinden bu yana herhangi bir usulsüzlük yaptığını defalarca reddeden Barcelona, ödemelerin Negreira ve şirketi Dasnil 95 tarafından hakemler hakkında hazırlanan gözlem ve teknik raporlar karşılığında yapıldığını vurguluyor.
"REKABETİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ DOĞRUDAN ETKİLİYOR"
Real Madrid ise 50 bin sayfayı aştığı belirtilen yeni dosyanın, "rekabetin bütünlüğünü ve hakemlik sistemine duyulan güveni doğrudan etkileyen" deliller içerdiğini savundu.
UEFA, dosyayı "kapsamlı" olarak nitelendirirken etik ve disiplin müfettişlerinin belgeleri "devam eden incelemeleri kapsamında değerlendireceğini" bildirdi.
Negreira'ya yapılan ödemelerin hakemlere rüşvet vermek amacıyla kullanıldığı daha önce de iddia edilmişti. Barcelona, bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor.
Real Madrid, perşembe günü yaptığı açıklamada soruşturmanın "tamamen sonuçlandırılıncaya kadar mümkün olan en hızlı şekilde" ilerlemesini istedi. Madrid ekibi, yetkililere "kanıtlanmış olguların ciddiyetine uygun kararları almaları" çağrısında bulundu.
BARCELONA: "YENİ BİR SÜREÇ BAŞLATILMADI"
Barcelona da perşembe günü yayımladığı açıklamada UEFA'nın kulüp hakkında "herhangi bir yeni süreç başlatmadığını" belirtti.
Katalan kulübünün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Süreç, 2023 yılında iki soruşturmacının görevlendirilmesiyle başlatıldı. Bu kişiler, o tarihten bu yana uygun gördükleri işlemleri gerçekleştirdi.
Kulüp, kendilerinden gelen bütün talepleri her zaman yerine getirdi. Bu süreç yeniden açılmış değildir; çünkü hiçbir zaman kapatılmamıştır.
Bu belgelerle ilgili herhangi bir işlem yapılmasını uygun görüp görmediklerine karar vermek soruşturmacıların sorumluluğundadır. Bugün itibarıyla Barcelona'dan yeni bir talepte bulunmadıkları gibi Real Madrid'in şikâyetini de kulübe iletmediler. Böyle bir adım atmaları halinde kulüp gereken yanıtı verecektir.
Yürürlükteki mevzuat uyarınca bu dosya, İspanya'da devam eden ceza yargılamasının sonucuna bağlıdır ve bu kapsamda kalmaya devam edecektir."
İSPANYA'DAKİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
UEFA soruşturmacıları, Haziran 2023'te Barcelona'ya herhangi bir ceza uygulanmamasına karar vermişti. Barcelona, o tarihten bu yana Avrupa kupalarında yer almaya devam ediyor.
Barselona'daki bir mahkeme de aynı yıldan beri dosyayı inceliyor. Bu soruşturma henüz sonuçlanmış değil.
La Liga Başkanı Javier Tebas, Mart 2023'te yaptığı açıklamada olayların üzerinden çok uzun süre geçtiği için lig yönetiminin "herhangi bir işlem yapamayacağını" söylemişti.
Tebas, dosyanın "spor hukuku açısından zamanaşımına uğradığını, ancak ceza hukuku açısından zamanaşımına uğramadığını" belirtmişti.
Konunun 2023 yılında gündeme gelmesinden bu yana herhangi bir usulsüzlük yaptığını defalarca reddeden Barcelona, ödemelerin Negreira ve şirketi Dasnil 95 tarafından hakemler hakkında hazırlanan gözlem ve teknik raporlar karşılığında yapıldığını vurguluyor.
"REKABETİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ DOĞRUDAN ETKİLİYOR"
Real Madrid ise 50 bin sayfayı aştığı belirtilen yeni dosyanın, "rekabetin bütünlüğünü ve hakemlik sistemine duyulan güveni doğrudan etkileyen" deliller içerdiğini savundu.
UEFA, dosyayı "kapsamlı" olarak nitelendirirken etik ve disiplin müfettişlerinin belgeleri "devam eden incelemeleri kapsamında değerlendireceğini" bildirdi.
Negreira'ya yapılan ödemelerin hakemlere rüşvet vermek amacıyla kullanıldığı daha önce de iddia edilmişti. Barcelona, bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor.
Real Madrid, perşembe günü yaptığı açıklamada soruşturmanın "tamamen sonuçlandırılıncaya kadar mümkün olan en hızlı şekilde" ilerlemesini istedi. Madrid ekibi, yetkililere "kanıtlanmış olguların ciddiyetine uygun kararları almaları" çağrısında bulundu.
BARCELONA: "YENİ BİR SÜREÇ BAŞLATILMADI"
Barcelona da perşembe günü yayımladığı açıklamada UEFA'nın kulüp hakkında "herhangi bir yeni süreç başlatmadığını" belirtti.
Katalan kulübünün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Süreç, 2023 yılında iki soruşturmacının görevlendirilmesiyle başlatıldı. Bu kişiler, o tarihten bu yana uygun gördükleri işlemleri gerçekleştirdi.
Kulüp, kendilerinden gelen bütün talepleri her zaman yerine getirdi. Bu süreç yeniden açılmış değildir; çünkü hiçbir zaman kapatılmamıştır.
Bu belgelerle ilgili herhangi bir işlem yapılmasını uygun görüp görmediklerine karar vermek soruşturmacıların sorumluluğundadır. Bugün itibarıyla Barcelona'dan yeni bir talepte bulunmadıkları gibi Real Madrid'in şikâyetini de kulübe iletmediler. Böyle bir adım atmaları halinde kulüp gereken yanıtı verecektir.
Yürürlükteki mevzuat uyarınca bu dosya, İspanya'da devam eden ceza yargılamasının sonucuna bağlıdır ve bu kapsamda kalmaya devam edecektir."
İSPANYA'DAKİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
UEFA soruşturmacıları, Haziran 2023'te Barcelona'ya herhangi bir ceza uygulanmamasına karar vermişti. Barcelona, o tarihten bu yana Avrupa kupalarında yer almaya devam ediyor.
Barselona'daki bir mahkeme de aynı yıldan beri dosyayı inceliyor. Bu soruşturma henüz sonuçlanmış değil.
La Liga Başkanı Javier Tebas, Mart 2023'te yaptığı açıklamada olayların üzerinden çok uzun süre geçtiği için lig yönetiminin "herhangi bir işlem yapamayacağını" söylemişti.
Tebas, dosyanın "spor hukuku açısından zamanaşımına uğradığını, ancak ceza hukuku açısından zamanaşımına uğramadığını" belirtmişti.