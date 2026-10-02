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CANLI: Pendikspor - Galatasaray

Galatasaray, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya geliyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 17:35 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 18:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Pendikspor - Galatasaray
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Galatasaray, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Pendik Stadı'nda oynanan mücadele saat 17.30'da başladı. Mücadele Galatasaray YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.


PENDİKSPOR: 3

GALATASARAY 0

15' Taha Emre İnce
24' Hakan Yeşil
35' Bekir Karadeniz

(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

Galatasaray: Enes, Kaan, Arda, Bitshiabu, Kazımcan, Sara, Eyüp, Can Armando, İlkay, Berat, Sane



Pendikspor: Utku, Kerem, Taha, Ahmet, Abifade, Mesut, Hakan, Bekir, Emrah, Hrelja, Thuram.

 
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