CANLI: Pendikspor - Galatasaray

Galatasaray, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pendik Stadı'nda oynanan mücadele saat 17.30'da başladı. Mücadele Galatasaray YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
PENDİKSPOR: 3
GALATASARAY 0
15' Taha Emre İnce
24' Hakan Yeşil
35' Bekir Karadeniz
(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
Galatasaray: Enes, Kaan, Arda, Bitshiabu, Kazımcan, Sara, Eyüp, Can Armando, İlkay, Berat, Sane
Pendikspor: Utku, Kerem, Taha, Ahmet, Abifade, Mesut, Hakan, Bekir, Emrah, Hrelja, Thuram.
PENDİKSPOR: 3
GALATASARAY 0
15' Taha Emre İnce
24' Hakan Yeşil
35' Bekir Karadeniz
(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
Galatasaray: Enes, Kaan, Arda, Bitshiabu, Kazımcan, Sara, Eyüp, Can Armando, İlkay, Berat, Sane
Pendikspor: Utku, Kerem, Taha, Ahmet, Abifade, Mesut, Hakan, Bekir, Emrah, Hrelja, Thuram.