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Sultanlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-27 sezonu 3 Ekim Cumartesi günü oynanacak VakıfBank-Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Peron İstanbul maçlarıyla başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 12:36 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 12:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sultanlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor!
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-27 sezonu başlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maç programı şu şekilde:

- 3 Ekim Cumartesi:

14.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)

16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Cengiz Göllü)

- 4 Ekim Pazar:

13.00 Fenerbahçe Medicana-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

14.00 Kuzeyboru-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (Aksaray)

16.00 İlbank-Göztepe (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Aras Kargo-Zerenspor (TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi)

19.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (TVF Burhan Felek Vestel)

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