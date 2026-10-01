Altyapıdan servet nasıl kazanılır? Real Madrid anlatıyor

Real Madrid altyapısının son aylarda oyuncuların temsilcileriyle yaptığı toplantılarda verdiği mesaj şu oldu: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE - "Endişelenmeyin. Biz burada futbolcu yetiştiriyoruz; bu yaz 200 milyon euro gelir elde ettik."
İspanyolcada "Fabrika" anlamına gelen La Fabrica adıyla bilinen Real Madrid altyapısı, dünya futbolunda profesyonel seviyeye en fazla oyuncu kazandıran merkezlerden biri haline geldi.
49 profesyonel ligde Real Madrid'de yetişmiş 58 futbolcu profesyonel olarak forma giyiyordu.
Madrid ekibi, bu yaz La Fabrica çıkışlı bir düzineden fazla oyuncunun transferinden yaklaşık 215 milyon euro gelir elde etti. Bu rakam, kulüp tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti.
Bu toplamın içinde, Ağustos 2024'te Como'ya transfer olan Nico Paz için İtalyan kulübüyle yeniden müzakere edilen anlaşmadan gelen 60 milyon euro da bulunuyor. Fulham'ın forvet Gonzalo Garcia ve orta saha oyuncusu Cesar Palacios için ödediği toplam 50 milyon euro da gelirin önemli bir bölümünü oluşturdu.
Liverpool'un Osasuna'dan 40 milyon euroya transfer ettiği kanat oyuncusu Victor Munoz da Real Madrid'e 20 milyon euro kazandırdı. Madrid, oyuncuyu 2025 yazında satarken sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 50 pay alma maddesi eklemişti.
Bu satışlar, Real Madrid'in A takımını yeniden yapılandırmasına kaynak sağladı. Transfer döneminin en dikkat çeken hamlesi ise RB Leipzig'den alınan Yan Diomande oldu. Kanat oyuncusunun transferi, bonuslarla birlikte kulüp rekoru olan 140 milyon euroya kadar çıkabilecek bir anlaşmayla tamamlandı.
Ancak bir oyuncunun ayrılığı, Real Madrid'in antrenman merkezi ve altyapı üssü Valdebebas'ta şaşkınlık yarattı.
EN ŞAŞIRTICI SATIŞ: JACOBO ORTEGA
İisimlerinin açıklanmamasını isteyen kaynaklara göre, en beklenmedik satış Jacobo Ortega'nın transferiydi. Strasbourg, 20 yaşındaki forvet için 10 milyon euro ödedi. Ortega, A takımda hiç forma giymemiş, kulübün rezerv takımı Real Madrid Castilla'da da çok az süre almıştı. Geçen sezona ise üçüncü takımda başlamıştı.
Peki bu satışları açıklayan neydi? La Fabrica'da neler değişmişti?
Real Madrid, 19 Eylül'de Şili temsilcisi Santiago Wanderers'ı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez 20 Yaş Altı Kıtalararası Kupa'yı kazandı. Avrupa ve Güney Amerika gençlik şampiyonlarını tek maçta karşı karşıya getiren organizasyon, 2022'den bu yana düzenleniyor.
Alvaro Lopez'in çalıştırdığı takım, nisan ayında da Club Brugge'ü yenerek UEFA Gençlik Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı. Bu turnuva, Şampiyonlar Ligi'nin 19 yaş altı düzeyindeki karşılığı olarak kabul ediliyor.
Valdebebas'taki kaynaklar, bu başarıların altyapıdan çıkan oyunculara dışarıdan bakışı değiştirdiğini düşünüyor.
ARBELOA'NIN GÜVENİ ETKİLİ OLDU
Eski teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın geçen sezon genç oyunculara güvenmesi de bu sürece katkı sağladı.
Ocak ayında Xabi Alonso'nun yerine göreve gelen Arbeloa, birçok altyapı oyuncusuna A takım kadrosunda fırsat verdi. Arbeloa, sezonun ilk yarısında Castilla'yı çalıştırmış, daha önce de dört yıl boyunca 19 yaş altı takımında görev yapmıştı.
Julian Lopez de Lerma yönetimindeki Castilla ise Avrupa'nın 23 yaş altı takımlarının mücadele ettiği Premier League International Cup'ta finale yükseldi. İspanya üçüncü liginden yükselme hedefi ise Sabadell'e karşı kaybedilen play-off yarı finalinin ardından gerçekleşmedi.
Ancak Real Madrid'in altyapı satışlarını yalnızca başarılı geçen tek bir sezonla açıklamak mümkün değil.
ÖNCELİK A TAKIM DEĞİL, PROFESYONEL FUTBOLCU YETİŞTİRMEK
Asıl neden, uygulanan model.
La Fabrica, öncelikle profesyonel futbolcular yetiştirmek için yapılandırılmış durumda. Amaç, yalnızca Real Madrid A takımına oyuncu kazandırmak değil.
Bu ayrım önemli. Özellikle hücum bölgelerinde olmak üzere, A takım kadrosunda açılabilecek yerlerin sayısı sınırlı.
Altyapıda sabit bir oyun tarzı da bulunmuyor. Oyuncular, 12 yaş altı seviyesinden itibaren farklı durumlara uyum sağlayabilecek şekilde geliştiriliyor. Hazırlık süreçleri giderek daha fazla kişiye özel hale geliyor ve teknolojiye dayanıyor. Video analizlerinden yararlanılırken fiziksel yükleri takip etmek için GPS kullanılıyor.
Son iki sezonda A takımda yer edinmeyi başaran iki altyapı oyuncusu, stoper Raul Asencio ve ofansif orta saha Thiago Pitarch oldu. Her ikisi de düzenli olarak ilk 11'de oynamasa da diğer futbolcuların sakatlıklarından ve A takım kadrosundaki alternatif eksikliğinden yararlandı.
KİRALAMA YERİNE SATIŞ VE SONRAKİ TRANSFERDEN PAY
Altyapıdan ayrılan oyuncuların izleyeceği yolun şekillenmesinde ise Real Madrid Genel Direktörü Jose Angel Sanchez etkili oldu.
La Liga'da artık ülke içinde altı, diğer ülkelere de altı olmak üzere kiralık transfer sınırı bulunuyor. Real Madrid, oyuncularını kiralamak yerine onları satıyor ve sözleşmelerine sonraki satıştan pay alma maddesi ekliyor. Munoz örneğinde olduğu gibi bu oran genellikle yüzde 50 oluyor.
Barcelona dahil başka kulüpler de benzer bir strateji benimsedi. Bununla birlikte Barcelona'nın La Masia altyapısı, Camp Nou'daki A takıma açık biçimde daha fazla oyuncu kazandırdı. Real Madrid'de ise bu model, altyapı mezunlarının ileride A takıma dönmesi için başka bir yol oluşturdu. Bunun en belirgin örneği Dani Carvajal. Real Madrid, sağ beki 2012'de Bayer Leverkusen'e sattı ve bir yıl sonra geri aldı.
Como ile yapılan anlaşma yeniden müzakere edilmeden önce, 22 yaşındaki Arjantin Milli Takımı oyuncusu Nico Paz'ın da aynı yolu izleyip izlemeyeceği çok konuşuluyordu. Ancak bu yaz dengeler değişti.
MOURINHO'NUN DÖNÜŞÜ VE GENÇLERİN KARARI
Real Madrid, üst üste iki sezon büyük bir kupa kazanamamasının ardından Jose Mourinho'yu yeniden takımın başına getirdi.
Mourinho, altyapıyı yakından takip eden ve oyuncuları tanıyan bir teknik direktör olarak görülüyor. Ancak bazı gençler açısından asıl soru, Portekizli çalıştırıcının kendilerini forma verecek kadar iyi tanıyıp tanımadığıydı.
Nico Paz, bunun en açık örneği oldu.
Como'daki ikinci sezonunun ardından Serie A'nın en iyi genç oyuncusu ve en iyi orta saha oyuncusu seçilen Paz'ı Real Madrid geri getirmek istiyordu. İspanyol kulübünün yaklaşık 9 milyon euroluk geri satın alma maddesi vardı. Ancak Paz, önünde Jude Bellingham ve Arda Güler varken takımda kendisine açık bir yol göremedi. Bu nedenle en az bir sezon daha İtalya'da kalmayı tercih etti. Real Madrid'in ise gelecek yaz için artık 80 milyon euroluk geri satın alma opsiyonu bulunuyor.
Gonzalo Garcia da benzer bir ikilem yaşadı. Önünde Kylian Mbappe vardı ve Endrick de Lyon'daki kiralık döneminin ardından geri dönüyordu.
Mourinho, 22 yaşındaki oyuncunun kalmasını istedi. Ancak Gonzalo, orta saha oyuncuları Palacios ve Manuel Angel ile birlikte Arbeloa'nın peşinden Fulham'a gitmeyi tercih etti.
ESKİ SATIŞLAR DA KASAYI DOLDURDU
Real Madrid, daha önce ayrılan altyapı oyuncularının sözleşmelerine eklediği sonraki satıştan pay maddelerinden de gelir elde etti.
Defansif orta saha Chema Andres, Stuttgart'tan Brighton & Hove Albion'a 23 milyon euroya transfer oldu. Bu anlaşmadan Real Madrid'in payına 11,5 milyon euro düştü.
Santrfor Alvaro Rodriguez ise Getafe'den Bournemouth'a 25 milyon euroya geçti. Madrid ekibi, bu bedelin de yarısını aldı.
Valdebebas'taki kaynaklara göre rakamların arkasında başka bir etken daha bulunuyor: Artık daha fazla kulüp, genç futbolculara ciddi miktarda yatırım yapmaya hem istekli hem de bunu yapabilecek durumda. Bu durum, Strasbourg'un Ortega için neden 10 milyon euro ödediğini de açıklıyor.
Chelsea'nin de sahibi olan BlueCo grubunun bünyesindeki Strasbourg, Ortega'yı yüksek potansiyelli, patlayıcı bir forvet olarak görüyor. Özellikle fiziksel özellikleri dikkat çekiyor; genç oyuncunun boyu 1,90!
2007 KUŞAĞININ ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ KORUNDU
Kaynaklara göre Real Madrid, satışları daha ileri taşıyabilir ve Castilla kadrosundan çok daha fazla oyuncuyu gönderebilirdi.
Bunun yerine kulüp, büyük beklenti duyulan 2007 doğumlu oyuncu kuşağının en fazla ilgi gören isimlerini tutmayı seçti. Her ikisi de 19 yaşında olan stoper Joan Martinez ve kanat oyuncusu Daniel Yanez, takımda kalanlar arasındaydı. Takımda kalan gençler içindeki en sıra dışı örnek ise 20 yaşındaki orta saha Jorge Cestero oldu.
Real Madrid, Cestero'nun ayrılığı için seçenekleri değerlendirdi. Oyuncu, Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden ilgi gördü. Ancak takımda kaldı ve forma rekabetinde geriye düştü.
İSPANYA'DAKİ GENÇ YETENEKLERE YÖNELİM ARTTI
La Fabrica, aynı zamanda ülke içindeki yetenekleri kadrosuna katma konusunda daha aktif bir yaklaşım benimsemeye başladı.
Amaç, diğer İspanyol kulüplerinin en iyi genç oyuncularını almak ve kaliteleri bunu gerektirdiğinde onları hızla üst yaş gruplarına taşımak. Bu model, bazı yönleriyle Barcelona'nın yaklaşımına benziyor.
Valdebebas'ta, bu sezon 17 yaş altı düzeyindeki 2009 doğumlu oyuncu kuşağına yapılan son takviyelerden bazıları örnek gösteriliyor. Real Valladolid'den stoper Mateo Garrido, Alaves'ten sol bek Victory Okorie ve şehir rakibi Atletico Madrid'den forvet Yeremaiah Ramos bu isimler arasında.
GELİRİN BİR BÖLÜMÜ CASTILLA'YA YATIRILDI
Altyapının sağladığı gelir, Real Madrid'in bu yaz Castilla'ya yeniden yatırım yapmasına da imkan tanıdı. Granada'nın stoperi Oscar Nassei, 2,5 milyon euroya transfer edildi. Racing Santander'in orta saha oyuncusu Sergio Martinez için ise 3,5 milyon euro ödendi.
Ağustos ayında La Liga'daki ilk maçına çıkan ve en üst ligdeki ilk golünü atan Martinez'in, Castilla ile A takım arasında dönüşümlü olarak görev yapması bekleniyor.
Real Madrid, Manchester United'ın 15 yaşındaki kanat oyuncusu JJ Gabriel'in transferi için de çalışmalar yürütüyor. Plan, Gabriel'i Castilla bünyesine dahil etmek. Bununla birlikte genç oyuncu, açık biçimde geleceğin A takım yeteneklerinden biri olarak görülüyor.
JJ GABRIEL'IN NEDEN VE NASIL REAL MADRID'I SEÇİP
MAN UNITED'DA KRİZE NEDEN OLDUĞUNU ANLATMIŞTIK
A TAKIMA KAÇ OYUNCU ÇIKACAK?
Stoper Mario Rivas, futbol zekası nedeniyle Valdebebas'ta büyük beğeni topluyor. Sol bek Diego Aguado, sağ bek Jesus Fortea, orta saha Pol Fortuny ve Yanez de öne çıkan diğer gençler arasında bulunuyor.
Bu altyapı mezunlarından daha fazlasının, rotasyon oyuncusu olarak bile olsa, sonunda A takımda yer edinip edinemeyeceği sorusu henüz yanıt bulmuş değil.
Şimdilik La Fabrica, futbol piyasasının geri kalanının para ödemeye hazır olduğu oyuncular yetiştiriyor.
İspanyolcada "Fabrika" anlamına gelen La Fabrica adıyla bilinen Real Madrid altyapısı, dünya futbolunda profesyonel seviyeye en fazla oyuncu kazandıran merkezlerden biri haline geldi.
49 profesyonel ligde Real Madrid'de yetişmiş 58 futbolcu profesyonel olarak forma giyiyordu.
Madrid ekibi, bu yaz La Fabrica çıkışlı bir düzineden fazla oyuncunun transferinden yaklaşık 215 milyon euro gelir elde etti. Bu rakam, kulüp tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti.
Bu toplamın içinde, Ağustos 2024'te Como'ya transfer olan Nico Paz için İtalyan kulübüyle yeniden müzakere edilen anlaşmadan gelen 60 milyon euro da bulunuyor. Fulham'ın forvet Gonzalo Garcia ve orta saha oyuncusu Cesar Palacios için ödediği toplam 50 milyon euro da gelirin önemli bir bölümünü oluşturdu.
Liverpool'un Osasuna'dan 40 milyon euroya transfer ettiği kanat oyuncusu Victor Munoz da Real Madrid'e 20 milyon euro kazandırdı. Madrid, oyuncuyu 2025 yazında satarken sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 50 pay alma maddesi eklemişti.
Bu satışlar, Real Madrid'in A takımını yeniden yapılandırmasına kaynak sağladı. Transfer döneminin en dikkat çeken hamlesi ise RB Leipzig'den alınan Yan Diomande oldu. Kanat oyuncusunun transferi, bonuslarla birlikte kulüp rekoru olan 140 milyon euroya kadar çıkabilecek bir anlaşmayla tamamlandı.
Ancak bir oyuncunun ayrılığı, Real Madrid'in antrenman merkezi ve altyapı üssü Valdebebas'ta şaşkınlık yarattı.
EN ŞAŞIRTICI SATIŞ: JACOBO ORTEGA
İisimlerinin açıklanmamasını isteyen kaynaklara göre, en beklenmedik satış Jacobo Ortega'nın transferiydi. Strasbourg, 20 yaşındaki forvet için 10 milyon euro ödedi. Ortega, A takımda hiç forma giymemiş, kulübün rezerv takımı Real Madrid Castilla'da da çok az süre almıştı. Geçen sezona ise üçüncü takımda başlamıştı.
Peki bu satışları açıklayan neydi? La Fabrica'da neler değişmişti?
Real Madrid, 19 Eylül'de Şili temsilcisi Santiago Wanderers'ı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez 20 Yaş Altı Kıtalararası Kupa'yı kazandı. Avrupa ve Güney Amerika gençlik şampiyonlarını tek maçta karşı karşıya getiren organizasyon, 2022'den bu yana düzenleniyor.
Alvaro Lopez'in çalıştırdığı takım, nisan ayında da Club Brugge'ü yenerek UEFA Gençlik Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı. Bu turnuva, Şampiyonlar Ligi'nin 19 yaş altı düzeyindeki karşılığı olarak kabul ediliyor.
Valdebebas'taki kaynaklar, bu başarıların altyapıdan çıkan oyunculara dışarıdan bakışı değiştirdiğini düşünüyor.
ARBELOA'NIN GÜVENİ ETKİLİ OLDU
Eski teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın geçen sezon genç oyunculara güvenmesi de bu sürece katkı sağladı.
Ocak ayında Xabi Alonso'nun yerine göreve gelen Arbeloa, birçok altyapı oyuncusuna A takım kadrosunda fırsat verdi. Arbeloa, sezonun ilk yarısında Castilla'yı çalıştırmış, daha önce de dört yıl boyunca 19 yaş altı takımında görev yapmıştı.
Julian Lopez de Lerma yönetimindeki Castilla ise Avrupa'nın 23 yaş altı takımlarının mücadele ettiği Premier League International Cup'ta finale yükseldi. İspanya üçüncü liginden yükselme hedefi ise Sabadell'e karşı kaybedilen play-off yarı finalinin ardından gerçekleşmedi.
Ancak Real Madrid'in altyapı satışlarını yalnızca başarılı geçen tek bir sezonla açıklamak mümkün değil.
ÖNCELİK A TAKIM DEĞİL, PROFESYONEL FUTBOLCU YETİŞTİRMEK
Asıl neden, uygulanan model.
La Fabrica, öncelikle profesyonel futbolcular yetiştirmek için yapılandırılmış durumda. Amaç, yalnızca Real Madrid A takımına oyuncu kazandırmak değil.
Bu ayrım önemli. Özellikle hücum bölgelerinde olmak üzere, A takım kadrosunda açılabilecek yerlerin sayısı sınırlı.
Altyapıda sabit bir oyun tarzı da bulunmuyor. Oyuncular, 12 yaş altı seviyesinden itibaren farklı durumlara uyum sağlayabilecek şekilde geliştiriliyor. Hazırlık süreçleri giderek daha fazla kişiye özel hale geliyor ve teknolojiye dayanıyor. Video analizlerinden yararlanılırken fiziksel yükleri takip etmek için GPS kullanılıyor.
Son iki sezonda A takımda yer edinmeyi başaran iki altyapı oyuncusu, stoper Raul Asencio ve ofansif orta saha Thiago Pitarch oldu. Her ikisi de düzenli olarak ilk 11'de oynamasa da diğer futbolcuların sakatlıklarından ve A takım kadrosundaki alternatif eksikliğinden yararlandı.
KİRALAMA YERİNE SATIŞ VE SONRAKİ TRANSFERDEN PAY
Altyapıdan ayrılan oyuncuların izleyeceği yolun şekillenmesinde ise Real Madrid Genel Direktörü Jose Angel Sanchez etkili oldu.
La Liga'da artık ülke içinde altı, diğer ülkelere de altı olmak üzere kiralık transfer sınırı bulunuyor. Real Madrid, oyuncularını kiralamak yerine onları satıyor ve sözleşmelerine sonraki satıştan pay alma maddesi ekliyor. Munoz örneğinde olduğu gibi bu oran genellikle yüzde 50 oluyor.
Barcelona dahil başka kulüpler de benzer bir strateji benimsedi. Bununla birlikte Barcelona'nın La Masia altyapısı, Camp Nou'daki A takıma açık biçimde daha fazla oyuncu kazandırdı. Real Madrid'de ise bu model, altyapı mezunlarının ileride A takıma dönmesi için başka bir yol oluşturdu. Bunun en belirgin örneği Dani Carvajal. Real Madrid, sağ beki 2012'de Bayer Leverkusen'e sattı ve bir yıl sonra geri aldı.
Como ile yapılan anlaşma yeniden müzakere edilmeden önce, 22 yaşındaki Arjantin Milli Takımı oyuncusu Nico Paz'ın da aynı yolu izleyip izlemeyeceği çok konuşuluyordu. Ancak bu yaz dengeler değişti.
MOURINHO'NUN DÖNÜŞÜ VE GENÇLERİN KARARI
Real Madrid, üst üste iki sezon büyük bir kupa kazanamamasının ardından Jose Mourinho'yu yeniden takımın başına getirdi.
Mourinho, altyapıyı yakından takip eden ve oyuncuları tanıyan bir teknik direktör olarak görülüyor. Ancak bazı gençler açısından asıl soru, Portekizli çalıştırıcının kendilerini forma verecek kadar iyi tanıyıp tanımadığıydı.
Nico Paz, bunun en açık örneği oldu.
Como'daki ikinci sezonunun ardından Serie A'nın en iyi genç oyuncusu ve en iyi orta saha oyuncusu seçilen Paz'ı Real Madrid geri getirmek istiyordu. İspanyol kulübünün yaklaşık 9 milyon euroluk geri satın alma maddesi vardı. Ancak Paz, önünde Jude Bellingham ve Arda Güler varken takımda kendisine açık bir yol göremedi. Bu nedenle en az bir sezon daha İtalya'da kalmayı tercih etti. Real Madrid'in ise gelecek yaz için artık 80 milyon euroluk geri satın alma opsiyonu bulunuyor.
Gonzalo Garcia da benzer bir ikilem yaşadı. Önünde Kylian Mbappe vardı ve Endrick de Lyon'daki kiralık döneminin ardından geri dönüyordu.
Mourinho, 22 yaşındaki oyuncunun kalmasını istedi. Ancak Gonzalo, orta saha oyuncuları Palacios ve Manuel Angel ile birlikte Arbeloa'nın peşinden Fulham'a gitmeyi tercih etti.
ESKİ SATIŞLAR DA KASAYI DOLDURDU
Real Madrid, daha önce ayrılan altyapı oyuncularının sözleşmelerine eklediği sonraki satıştan pay maddelerinden de gelir elde etti.
Defansif orta saha Chema Andres, Stuttgart'tan Brighton & Hove Albion'a 23 milyon euroya transfer oldu. Bu anlaşmadan Real Madrid'in payına 11,5 milyon euro düştü.
Santrfor Alvaro Rodriguez ise Getafe'den Bournemouth'a 25 milyon euroya geçti. Madrid ekibi, bu bedelin de yarısını aldı.
Valdebebas'taki kaynaklara göre rakamların arkasında başka bir etken daha bulunuyor: Artık daha fazla kulüp, genç futbolculara ciddi miktarda yatırım yapmaya hem istekli hem de bunu yapabilecek durumda. Bu durum, Strasbourg'un Ortega için neden 10 milyon euro ödediğini de açıklıyor.
Chelsea'nin de sahibi olan BlueCo grubunun bünyesindeki Strasbourg, Ortega'yı yüksek potansiyelli, patlayıcı bir forvet olarak görüyor. Özellikle fiziksel özellikleri dikkat çekiyor; genç oyuncunun boyu 1,90!
2007 KUŞAĞININ ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ KORUNDU
Kaynaklara göre Real Madrid, satışları daha ileri taşıyabilir ve Castilla kadrosundan çok daha fazla oyuncuyu gönderebilirdi.
Bunun yerine kulüp, büyük beklenti duyulan 2007 doğumlu oyuncu kuşağının en fazla ilgi gören isimlerini tutmayı seçti. Her ikisi de 19 yaşında olan stoper Joan Martinez ve kanat oyuncusu Daniel Yanez, takımda kalanlar arasındaydı. Takımda kalan gençler içindeki en sıra dışı örnek ise 20 yaşındaki orta saha Jorge Cestero oldu.
Real Madrid, Cestero'nun ayrılığı için seçenekleri değerlendirdi. Oyuncu, Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden ilgi gördü. Ancak takımda kaldı ve forma rekabetinde geriye düştü.
İSPANYA'DAKİ GENÇ YETENEKLERE YÖNELİM ARTTI
La Fabrica, aynı zamanda ülke içindeki yetenekleri kadrosuna katma konusunda daha aktif bir yaklaşım benimsemeye başladı.
Amaç, diğer İspanyol kulüplerinin en iyi genç oyuncularını almak ve kaliteleri bunu gerektirdiğinde onları hızla üst yaş gruplarına taşımak. Bu model, bazı yönleriyle Barcelona'nın yaklaşımına benziyor.
Valdebebas'ta, bu sezon 17 yaş altı düzeyindeki 2009 doğumlu oyuncu kuşağına yapılan son takviyelerden bazıları örnek gösteriliyor. Real Valladolid'den stoper Mateo Garrido, Alaves'ten sol bek Victory Okorie ve şehir rakibi Atletico Madrid'den forvet Yeremaiah Ramos bu isimler arasında.
GELİRİN BİR BÖLÜMÜ CASTILLA'YA YATIRILDI
Altyapının sağladığı gelir, Real Madrid'in bu yaz Castilla'ya yeniden yatırım yapmasına da imkan tanıdı. Granada'nın stoperi Oscar Nassei, 2,5 milyon euroya transfer edildi. Racing Santander'in orta saha oyuncusu Sergio Martinez için ise 3,5 milyon euro ödendi.
Ağustos ayında La Liga'daki ilk maçına çıkan ve en üst ligdeki ilk golünü atan Martinez'in, Castilla ile A takım arasında dönüşümlü olarak görev yapması bekleniyor.
Real Madrid, Manchester United'ın 15 yaşındaki kanat oyuncusu JJ Gabriel'in transferi için de çalışmalar yürütüyor. Plan, Gabriel'i Castilla bünyesine dahil etmek. Bununla birlikte genç oyuncu, açık biçimde geleceğin A takım yeteneklerinden biri olarak görülüyor.
JJ GABRIEL'IN NEDEN VE NASIL REAL MADRID'I SEÇİP
MAN UNITED'DA KRİZE NEDEN OLDUĞUNU ANLATMIŞTIK
A TAKIMA KAÇ OYUNCU ÇIKACAK?
Stoper Mario Rivas, futbol zekası nedeniyle Valdebebas'ta büyük beğeni topluyor. Sol bek Diego Aguado, sağ bek Jesus Fortea, orta saha Pol Fortuny ve Yanez de öne çıkan diğer gençler arasında bulunuyor.
Bu altyapı mezunlarından daha fazlasının, rotasyon oyuncusu olarak bile olsa, sonunda A takımda yer edinip edinemeyeceği sorusu henüz yanıt bulmuş değil.
Şimdilik La Fabrica, futbol piyasasının geri kalanının para ödemeye hazır olduğu oyuncular yetiştiriyor.