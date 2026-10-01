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Kasper Schmeichel: "İçimdeki ateş hala yanıyor"

Danimarka Milli Takımı'nın eski kalecisi Kasper Schmeichel, emeklilik hayatı ve gelecek planları hakkında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 13:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Kasper Schmeichel: 'İçimdeki ateş hala yanıyor'
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Mayıs ayında omuz sakatlığı nedeniyle futbol kariyerini noktalayan Kasper Schmeichel, emeklilik hayatını ve gelecek planlarını anlattı. Danimarkalı eski kaleci, "Çocuklarımın tam zamanlı Uber şoförüyüm" sözleriyle espri yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Danimarka Milli Takımı'nın eski kalecisi Kasper Schmeichel, Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu'nda futbolu bıraktıktan sonraki yaşamına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mayıs ayında omuz sakatlığı nedeniyle kariyerini sonlandıran 39 yaşındaki Schmeichel, üç çocuğuyla ilgilendiğini belirterek, "Üç çocuğum var. Aslında onların tam zamanlı Uber şoförü olarak çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"BU GEÇİŞE HAZIR DEĞİLDİM"

Futbol sonrası hayata alışmaya çalıştığını söyleyen Schmeichel, "Tuhaf bir geçiş dönemi. Buna hazır değildim. Hayat sürprizler sunuyor, ben de uyum sağlamaya çalışıyorum. Kurslara katılıyorum, televizyonda çalışıyorum ve çocukları bir yerlere götürüp getiriyorum" dedi.

"İÇİMDEKİ ATEŞ HALA YANIYOR"

Kariyerini kendi isteğiyle bitirmediğini vurgulayan Danimarkalı eski kaleci, futbolda yeni bir görev üstlenmek istediğini dile getirdi.

Schmeichel, "Kariyerimi kendi isteğimle sonlandırmadığım için içimdeki rekabet ruhu hala yaşıyor. Antrenör, teknik direktör olmak ya da daha üst düzey bir görev üstlenmek isterim. İçimdeki o ateş hala yanıyor" şeklinde konuştu.

"LİSANS SÜRECİNDEN PEK HOŞLANMIYORUM"

Antrenörlük eğitimiyle ilgili de konuşan Schmeichel, "Antrenörlük lisanslarını alma sürecinden pek hoşlanmıyorum ama bu gerekli. Ancak sahaya çıkıp antrenman yaptırdığımda veya genç oyunculara yardımcı olduğumda bundan gerçekten keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.

"O DOPAMİN PATLAMASININ YERİNİ DOLDURMALIYIM"

Profesyonel futbolun getirdiği yüksek beklentilerin kendisini motive ettiğini belirten Schmeichel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayatım boyunca benden yüksek performans beklenmesine alışmıştım ve bu bana ilham veriyordu. Şimdi ise bir anda bunların hepsi ortadan kalktı. O dopamin patlamasının yerini başka bir şeyle doldurmak gerekiyor."

LEICESTER İLE TARİHİ ŞAMPİYONLUK

Profesyonel kariyerine Manchester City'de başlayan Kasper Schmeichel, İngiliz ekibinde bulunduğu dönemde beş kez kiralık olarak başka takımlara gönderildi.

Daha sonra Notts County, Leeds United, Leicester City, Nice, Anderlecht ve Celtic formalarını giydi.

Leicester City ile 2016 yılında Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Schmeichel, 2021'de ise FA Cup ve İngiltere Süper Kupası'nı kazandı.

Celtic formasıyla iki kez İskoçya Ligi şampiyonluğuna ulaşan deneyimli kaleci, bir kez de İskoçya Lig Kupası'nı kaldırdı.

Kasper Schmeichel, Danimarka Milli Takımı'nda ise 120 karşılaşmada görev yaptı.

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