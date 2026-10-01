Phoenix Suns'ın 30 yaşındaki oyuncusu Dillon Brooks hakkında, mart ayında Arizona'nın Scottsdale kentinde polis tarafından gözaltına alındığı olayla ilgili alkollü araç kullanma suçlaması yöneltildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çevrim içi mahkeme kayıtlarına göre Brooks, birinci sınıf kabahat olarak sınıflandırılan suçlama nedeniyle 28 Ekim'de mahkemeye çıkacak.
Suns'ın iletişimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Stacey Mitch, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu suçlama, geçen mart ayında yaşanan olayla ilgili. Konuyu Dillon ile görüştük. Bunun dışında bir açıklamamız olmayacak."
Brooks, 6 Mart'ta gece saat 01.00 sularında trafik kontrolü sırasında durdurulmuştu. Yapılan incelemenin ardından gözaltına alınarak cezaevine götürülen oyuncu, kayıt işlemlerinin tamamlanması sonrasında saat 03.30 civarında serbest bırakılmıştı.
Kanadalı oyuncu, olayın yaşandığı dönemde sol elindeki kırık nedeniyle forma giyemiyordu.
Geçen sezon maç başına 20,2 sayıyla kariyerinin en yüksek sayı ortalamasına ulaşan Brooks, yaz aylarında Suns ile üç yıllık, 73 milyon dolarlık sözleşme uzatması imzaladı. Anlaşma, oyuncuyu 2030 yılına kadar Phoenix'te tutacak.
Brooks ayrıca, ocak ayında gözaltına alındığı ayrı bir olay nedeniyle tehlikeli araç kullanma ve hız sınırını aşma suçlamalarıyla da karşı karşıya bulunuyor.
Bu davanın duruşması ise 9 Kasım'da görülecek.
Her iki davaya ilişkin gelişmeleri ilk olarak ESPN duyurdu.
Suns'ın iletişimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Stacey Mitch, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu suçlama, geçen mart ayında yaşanan olayla ilgili. Konuyu Dillon ile görüştük. Bunun dışında bir açıklamamız olmayacak."
Brooks, 6 Mart'ta gece saat 01.00 sularında trafik kontrolü sırasında durdurulmuştu. Yapılan incelemenin ardından gözaltına alınarak cezaevine götürülen oyuncu, kayıt işlemlerinin tamamlanması sonrasında saat 03.30 civarında serbest bırakılmıştı.
Kanadalı oyuncu, olayın yaşandığı dönemde sol elindeki kırık nedeniyle forma giyemiyordu.
Geçen sezon maç başına 20,2 sayıyla kariyerinin en yüksek sayı ortalamasına ulaşan Brooks, yaz aylarında Suns ile üç yıllık, 73 milyon dolarlık sözleşme uzatması imzaladı. Anlaşma, oyuncuyu 2030 yılına kadar Phoenix'te tutacak.
Brooks ayrıca, ocak ayında gözaltına alındığı ayrı bir olay nedeniyle tehlikeli araç kullanma ve hız sınırını aşma suçlamalarıyla da karşı karşıya bulunuyor.
Bu davanın duruşması ise 9 Kasım'da görülecek.
Her iki davaya ilişkin gelişmeleri ilk olarak ESPN duyurdu.