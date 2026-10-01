TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim!

Ümit Milli Takım aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, Belçika ve İtalya maçları için A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak A Milli Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi.
Emirhan ve Yusuf, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde 26 Eylül'de Ukrayna ile oynanan ve Ümit Milli Takımımızın 2-2'lik sonuçla play-off vizesi aldığı müsabakanın tamamında forma giymişti."
"Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak A Milli Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi.
Emirhan ve Yusuf, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde 26 Eylül'de Ukrayna ile oynanan ve Ümit Milli Takımımızın 2-2'lik sonuçla play-off vizesi aldığı müsabakanın tamamında forma giymişti."