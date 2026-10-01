Bugün
21:45
İrlanda
Avusturya
Bugün
21:45
Danimarka
Portekiz
Bugün
21:45
Galler
Norveç
Bugün
21:45
Almanya
Sırbistan
Bugün
21:45
Yunanistan
Hollanda

TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim!

TFF, Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek'in Belçika ve İtalya maçları için A Milli Takım kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Ekim 2026 10:28
Haber: Sporx.com
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Ümit Milli Takım aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, Belçika ve İtalya maçları için A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak A Milli Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi.

Emirhan ve Yusuf, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde 26 Eylül'de Ukrayna ile oynanan ve Ümit Milli Takımımızın 2-2'lik sonuçla play-off vizesi aldığı müsabakanın tamamında forma giymişti."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.