Lamine Yamal'dan Dominik Livakovic itirafı!

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, sahasında ağırladığı Hırvatistan'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Hırvatistan karşısında ağları iki kez havalandırdı. Yamal, attığı ikinci gol için, "Dominik Livakovic'i antrenmanlardan tanıyorum. Nasıl hareket edeceğini tahmin ettim ve golü atmayı başardım." itirafında bulundu.
İspanya'nın Hırvatistan karşısında diğer golleri Marc Pubill ve Nico Williams'tan geldi. Hırvatistan'ın tek golünü ise Dion Drena Beljo attı.
İspanya'nın Hırvatistan karşısında diğer golleri Marc Pubill ve Nico Williams'tan geldi. Hırvatistan'ın tek golünü ise Dion Drena Beljo attı.
Lamine Yamal: "Dominik Livakovic'i antrenmanlardan tanıyorum. Nasıl hareket edeceğini tahmin ettim ve golü atmayı başardım." pic.twitter.com/i3ermrtxt2
— Sporx (@sporx) September 30, 2026