Lamine Yamal'dan Dominik Livakovic itirafı!

İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Hırvatistan maçındaki ikinci golünü Dominik Livakovic'i tanıması sayesinde attığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 14:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lamine Yamal'dan Dominik Livakovic itirafı!
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UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, sahasında ağırladığı Hırvatistan'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Hırvatistan karşısında ağları iki kez havalandırdı. Yamal, attığı ikinci gol için, "Dominik Livakovic'i antrenmanlardan tanıyorum. Nasıl hareket edeceğini tahmin ettim ve golü atmayı başardım." itirafında bulundu.

İspanya'nın Hırvatistan karşısında diğer golleri Marc Pubill ve Nico Williams'tan geldi. Hırvatistan'ın tek golünü ise Dion Drena Beljo attı.

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