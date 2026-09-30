Raphinha, Galatasaray maçına yetişiyor!

Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan ve aday kadrodan çıkarılan Raphinha'nın, 13 Ekim'deki Galatasaray maçına yetişmesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Eylül 2026 09:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Raphinha, Galatasaray maçına yetişiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Barcelona'nın yıldız ismi Raphinha, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 29 yaşındaki deneyimli futbolcu, ülkesi Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı maçta sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Brezilya Milli Takımı, Raphinha'nın sağ arka adalesinde ödem tespit edildiğini ve kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından Raphinha'nın 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği büyük bir merak konusu oldu.

AS'ta yer alan habere göre, Raphinha, perşembe günü Barcelona'da sağlık kontrolünden geçecek. İlk testlere göre ciddi bir durumu olmayan Brezilyalı futbolcu için yaklaşık 10 günlük bir tedavi süreci öngörülüyor. Raphinha'nın 10 Ekim'deki Getafe maçına yetişmesi bekleniyor.

GALATASARAY MAÇINA YETİŞECEK!

Raphinha'nın perşembe günkü sağlık kontrollerinde de ciddi bir duruma rastlanmaması durumunda 10 Ekim'deki Getafe maçıyla birlikte 13 Ekim'deki Galatasaray maçında da yer alması bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Barcelona'da bu sezon 8 maçta süre bulan Raphinha, 14 gol attı ve 3 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.