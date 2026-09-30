Raphinha, Galatasaray maçına yetişiyor!

Barcelona'nın yıldız ismi Raphinha, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 29 yaşındaki deneyimli futbolcu, ülkesi Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı maçta sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Brezilya Milli Takımı, Raphinha'nın sağ arka adalesinde ödem tespit edildiğini ve kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Bu gelişmelerin ardından Raphinha'nın 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği büyük bir merak konusu oldu.
AS'ta yer alan habere göre, Raphinha, perşembe günü Barcelona'da sağlık kontrolünden geçecek. İlk testlere göre ciddi bir durumu olmayan Brezilyalı futbolcu için yaklaşık 10 günlük bir tedavi süreci öngörülüyor. Raphinha'nın 10 Ekim'deki Getafe maçına yetişmesi bekleniyor.
GALATASARAY MAÇINA YETİŞECEK!
Raphinha'nın perşembe günkü sağlık kontrollerinde de ciddi bir duruma rastlanmaması durumunda 10 Ekim'deki Getafe maçıyla birlikte 13 Ekim'deki Galatasaray maçında da yer alması bekleniyor.
DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Barcelona'da bu sezon 8 maçta süre bulan Raphinha, 14 gol attı ve 3 asist yaptı.
Brezilya Milli Takımı, Raphinha'nın sağ arka adalesinde ödem tespit edildiğini ve kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Bu gelişmelerin ardından Raphinha'nın 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği büyük bir merak konusu oldu.
AS'ta yer alan habere göre, Raphinha, perşembe günü Barcelona'da sağlık kontrolünden geçecek. İlk testlere göre ciddi bir durumu olmayan Brezilyalı futbolcu için yaklaşık 10 günlük bir tedavi süreci öngörülüyor. Raphinha'nın 10 Ekim'deki Getafe maçına yetişmesi bekleniyor.
GALATASARAY MAÇINA YETİŞECEK!
Raphinha'nın perşembe günkü sağlık kontrollerinde de ciddi bir duruma rastlanmaması durumunda 10 Ekim'deki Getafe maçıyla birlikte 13 Ekim'deki Galatasaray maçında da yer alması bekleniyor.
DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Barcelona'da bu sezon 8 maçta süre bulan Raphinha, 14 gol attı ve 3 asist yaptı.