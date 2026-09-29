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Fenerbahçe'den EuroLeague'de 2'de 2!

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 2. haftasında Bayern Münih'i 100-76 mağlup ederek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylï¿½l 2026 22:38 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylï¿½l 2026 22:58
Fenerbahçe'den EuroLeague'de 2'de 2!
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EuroLeague'in ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Bayern Münih ise ilk yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Fenerbahçe Tarfin, 16-9 önde geçti. Kenardan oyuna dahil olan oyunculardan skor katkısı alan sarı-lacivertli takım, 10. dakika içinde farkı 18 sayıya yükseltti: 31-13. Bayern Münih, bitime 2 saniye kala Da Silva ile basket kaydetse de Fenerbahçe, ilk çeyreği 31-15 üstün tamamladı.

Etkili oyununu ikinci periyotta da sürdüren sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 50-31 önde girdi.

Fenerbahçe, ikinci yarıda da tempolu oyununa devam etti. Oyunun iki yönünde karşılaşma boyunca ritmini koruyan sarı-lacivertliler, taraftar desteğini arkasına alarak farkı iyice açtı: 70-43. Fenerbahçe Tarfin, final periyoduna da 24 sayılık (75-51) avantajla gitti.

Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe, maçı 100-76 kazandı.

Karşılaşma öncesinde, bugün vefat eden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Şükrü Ersoy anıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya), Maxime Boubert (Fransa)

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 4, Horton-Tucker 19, Shields 3, Key 2, Sertaç Şanlı 10, Bingham 12, Baldwin 13, Melli 11, Clyburn 7, Silva 2, Sargiunas 9, Juzang 8

Bayern Münih: Norris 3, Beauchamp 7, Obst 8, Hollatz 2, Wiley 8, Da Silva 4, Washington 20, Lucic 2, Jokubaitis 12, Thiemann 5, Jessup 4, Voigtmann 1

1. Periyot: 31-15

Devre: 50-31

3. Periyot: 75-51

 

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