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Kylian Mbappe ameliyattan kurtuldu!

A Milli Takımımız ile Fransa arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Kylian Mbappe'nin ameliyat olmasına gerek olmadığı ve yıldız futbolcunun 10-12 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 18:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Kylian Mbappe ameliyattan kurtuldu!
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A Milli Takımımız ile Fransa arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında sakatlanan Kylian Mbappe'nin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Fransa Milli Takımı'nın Türkiye karşısında oynadığı maçta gol attıktan sonra sol dizinde ağrı hisseden Mbappe'nin yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlık tespit edilmedi.

AMELİYAT GEREKMEDİ

Mbappe'nin sol dizinin arka kapsülünde hiperekstansiyon meydana geldiği ve Fransız yıldızın yaklaşık 10 ila 12 gün sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.

Real Madrid'in, Fransa Futbol Federasyonu'nun sağlık ekibiyle doğrudan iletişim halinde olduğu ve ilk etapta ameliyat ihtimalinden endişe ettiği belirtildi.

Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından Mbappe'nin ameliyat olmasına gerek olmadığı kesinleşti.

CİDDİ SAKATLIK RİSKİNDEN KURTULDU

Haberde, Mbappe'nin Türkiye karşısında sakatlığının ardından oyuna devam etmesi halinde çok daha ciddi bir sakatlık yaşama riskinin bulunduğu ifade edildi.

Fransız yıldızın ağrı hissetmesinin ardından oyuna devam etmemesinin ciddi bir sakatlığın önüne geçtiği belirtildi.

Mbappe'nin rehabilitasyon çalışmalarına başladığı ve iyileşme sürecinin yakından takip edildiği aktarıldı.

MOURINHO'NUN KARARI BEKLENİYOR

Teknik direktör Jose Mourinho, 10 Ekim'deki Villarreal karşılaşması öncesinde oyuncusunu riske etmeme ihtimalini değerlendiriyor.

Real Madrid'in Villarreal maçının ardından 14 Ekim'de Roma ve 25 Ekim'de El Clasico maçlarına çıkacak olması nedeniyle Mourinho'nun alternatif hücum planları üzerinde çalıştığı belirtildi.

Mbappe'nin dönüş sürecinin bu yoğun fikstür dikkate alınarak dikkatli şekilde yönetilmesi bekleniyor.

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