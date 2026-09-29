CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Bayern Münih

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 2. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen karşılaşma, saat 20.45'te başladı. Mücadele S Sport Plus'ta yayınlanıyor.
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FENERBAHÇE TARFİN: 50
BAYERN MÜNİH: 31
CANLI TAKİP
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
(DEVRE ARASI)
FENERBAHÇE TARFİN: 50
BAYERN MÜNİH: 31