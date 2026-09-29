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CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Bayern Münih

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 2. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylï¿½l 2026 19:53 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylï¿½l 2026 21:33
CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Bayern Münih
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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 2. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen karşılaşma, saat 20.45'te başladı. Mücadele S Sport Plus'ta yayınlanıyor.

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(DEVRE ARASI)

FENERBAHÇE TARFİN: 50

BAYERN MÜNİH: 31

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