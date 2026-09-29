Serdal Adalı'dan flaş açıklamalar!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, HT Spor ekranlarında siyah-beyazlı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Adalı, Türk futbolunda adalet istediklerini belirtirken, teknik direktör Vincenzo Italiano ve transfer çalışmaları hakkında da konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ADALET İSTİYORUZ, AYRICALIK İSTEMİYORUZ!"
Hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Serdal Adalı, "Başından beri adalete güveniyoruz. Beşiktaş olarak çıkıp iki senedir söylediğimiz şey şu: 'Adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz.' Futbolun düzgün ve eşit şekilde yönetilmesi lazım. Her maçtan sonra hakemlerden, hakem hatalarından bahsetmekten biz de hiç hoşnut değiliz." ifadelerini kullandı.
Adalı, MHK konusunda ise isimden ziyade sistemin düzelmesinin önemli olduğunu belirterek, "Yabancı teknik direktör, yabancı hakem olduğu gibi yabancı MHK Başkanı da olabilir. Yeter ki bir şeyler düzelsin." dedi.
"BEŞİKTAŞ ZOR GÜNLER GEÇİRDİ"
Beşiktaş'ın son yıllardaki durumuna da değinen Adalı, "Geçtiğimiz senelerde Beşiktaş çok zor günler geçirdi. 3-4 tane başkan değiştirdik, teknik direktörler değiştirdik. Ama Beşiktaş'ın sahada uğradığı haksızlıklar bizim camiada çok çabuk unutuldu." şeklinde konuştu.
"SOSYAL MEDYA İNSANLARI ÜRKÜTÜYOR"
Yönetim kurulu oluştururken yaşadıkları zorluklara da değinen Adalı, "Yönetim kuruluna üye bulmakta zorlanabiliyoruz. Sosyal medya insanları ürkütür hale getirmiş." ifadelerini kullandı.
"ITALIANO HEP İSTEDİĞİMİZ HOCAYDI"
Vincenzo Italiano'nun göreve geliş sürecini anlatan Adalı, "Vincenzo Italiano, başından beri Önder hocanın 'Bizim böyle bir hocaya ihtiyacımız var.' dediği bir teknik adamdı. Önder hoca, Italiano'ya her konuda çok yardımcı oluyor." dedi.
Adalı, İtalyan teknik adamın milli arada da çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Hoca da tatile gitmedi; Nevzat Demir Tesisleri'nde kaldı." açıklamasını yaptı.
"MAKASI KAPATMAK ZOR DEĞİL"
Takımın seviyesine ilişkin konuşan Adalı, "Planlamayı düzgün yaptıktan sonra o makası kapatmak çok zor bir şey değil. Makası önce sahada kapattık. Kalite açısından baktığınız zaman fazla bir makas olduğunu düşünmüyorum. Devre arasında da hocamızın isteklerini yetiştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
WILLOCK AÇIKLAMASI
Joe Willock transferiyle ilgili de konuşan Adalı, oyuncunun Italiano tarafından özellikle istendiğini belirtti.
Adalı, "Mesela Willock'u hoca çok ısrarla istedi. İlk gün, ilk verdiği listede de vardı. Çok ısrar etti, çok da istedi. Ocak ayında tekrar gidip konuşacağım." dedi.
TROSSARD VE VLAHOVIC'İN DURUMU
Sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın son durumunu da paylaşan Adalı, "Vlahovic takımla birlikte çalışmaya başladı. Tedavisi hala sürüyor. Trossard'ın sakatlığı biraz daha ciddiydi ancak o da ilk maçtan itibaren forma giyebilir." açıklamasını yaptı.
"EMİRHAN TOPÇU NEDEN OYNAMADI?"
Milli takımda Emirhan Topçu'nun forma giymemesi hakkında da görüşlerini paylaşan Adalı, "Beşiktaş başkanı olarak değil, taraftar olarak baktığım zaman dünkü Türkiye-İtalya maçında neden Emirhan Topçu oynamadı diye düşünüyorum. Milli takımı düşünerek söylüyorum. Emirhan Topçu başka bir takımda da olsa fikrim aynı olurdu." ifadelerini kullandı.
Adalı ayrıca Rıdvan Yılmaz'ın da milli takıma çağrılmasını beklediğini söyledi.
"BASKETBOLDA 1-2 HAMLE YAPACAĞIZ"
Basketbol takımıyla ilgili de konuşan Adalı, "Başladığımız işi yarım bırakmayız. Basketbol takımına en az 1, maksimum 2 hamle yapacağız." dedi.
"TARAFTARLARIMIZ İNANILMAZLAR"
Beşiktaş taraftarına da övgülerde bulunan Adalı, "İçeride oynadığımız maçlarda bizi, yani futbolcuları coşturan, oynatan bir taraftarımız var. İnanılmazlar gerçekten. Futbol takımı sezona nasıl iyi başladıysa onlar da sezona öyle çok iyi başladı." ifadelerini kullandı.
"İLK KULÜP OLACAĞIZ"
Serdal Adalı, Beşiktaş'ın öğrenci yurdu projesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Adalı, "Türkiye'de öğrenci yurdu yapan ilk kulüp olacağız. Bizden sonra inşallah bu tip hayırlı işlere diğer kulüpler de el atar. Şişli'de Spor Bakanlığının tahsis ettiği bir yer var. Allah kısmet ederse Dikilitaş projesi başlayınca onun da temelini atacağız." ifadelerini kullandı.
Hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Serdal Adalı, "Başından beri adalete güveniyoruz. Beşiktaş olarak çıkıp iki senedir söylediğimiz şey şu: 'Adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz.' Futbolun düzgün ve eşit şekilde yönetilmesi lazım. Her maçtan sonra hakemlerden, hakem hatalarından bahsetmekten biz de hiç hoşnut değiliz." ifadelerini kullandı.
Adalı, MHK konusunda ise isimden ziyade sistemin düzelmesinin önemli olduğunu belirterek, "Yabancı teknik direktör, yabancı hakem olduğu gibi yabancı MHK Başkanı da olabilir. Yeter ki bir şeyler düzelsin." dedi.
"BEŞİKTAŞ ZOR GÜNLER GEÇİRDİ"
Beşiktaş'ın son yıllardaki durumuna da değinen Adalı, "Geçtiğimiz senelerde Beşiktaş çok zor günler geçirdi. 3-4 tane başkan değiştirdik, teknik direktörler değiştirdik. Ama Beşiktaş'ın sahada uğradığı haksızlıklar bizim camiada çok çabuk unutuldu." şeklinde konuştu.
"SOSYAL MEDYA İNSANLARI ÜRKÜTÜYOR"
Yönetim kurulu oluştururken yaşadıkları zorluklara da değinen Adalı, "Yönetim kuruluna üye bulmakta zorlanabiliyoruz. Sosyal medya insanları ürkütür hale getirmiş." ifadelerini kullandı.
"ITALIANO HEP İSTEDİĞİMİZ HOCAYDI"
Vincenzo Italiano'nun göreve geliş sürecini anlatan Adalı, "Vincenzo Italiano, başından beri Önder hocanın 'Bizim böyle bir hocaya ihtiyacımız var.' dediği bir teknik adamdı. Önder hoca, Italiano'ya her konuda çok yardımcı oluyor." dedi.
Adalı, İtalyan teknik adamın milli arada da çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Hoca da tatile gitmedi; Nevzat Demir Tesisleri'nde kaldı." açıklamasını yaptı.
"MAKASI KAPATMAK ZOR DEĞİL"
Takımın seviyesine ilişkin konuşan Adalı, "Planlamayı düzgün yaptıktan sonra o makası kapatmak çok zor bir şey değil. Makası önce sahada kapattık. Kalite açısından baktığınız zaman fazla bir makas olduğunu düşünmüyorum. Devre arasında da hocamızın isteklerini yetiştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
WILLOCK AÇIKLAMASI
Joe Willock transferiyle ilgili de konuşan Adalı, oyuncunun Italiano tarafından özellikle istendiğini belirtti.
Adalı, "Mesela Willock'u hoca çok ısrarla istedi. İlk gün, ilk verdiği listede de vardı. Çok ısrar etti, çok da istedi. Ocak ayında tekrar gidip konuşacağım." dedi.
TROSSARD VE VLAHOVIC'İN DURUMU
Sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın son durumunu da paylaşan Adalı, "Vlahovic takımla birlikte çalışmaya başladı. Tedavisi hala sürüyor. Trossard'ın sakatlığı biraz daha ciddiydi ancak o da ilk maçtan itibaren forma giyebilir." açıklamasını yaptı.
"EMİRHAN TOPÇU NEDEN OYNAMADI?"
Milli takımda Emirhan Topçu'nun forma giymemesi hakkında da görüşlerini paylaşan Adalı, "Beşiktaş başkanı olarak değil, taraftar olarak baktığım zaman dünkü Türkiye-İtalya maçında neden Emirhan Topçu oynamadı diye düşünüyorum. Milli takımı düşünerek söylüyorum. Emirhan Topçu başka bir takımda da olsa fikrim aynı olurdu." ifadelerini kullandı.
Adalı ayrıca Rıdvan Yılmaz'ın da milli takıma çağrılmasını beklediğini söyledi.
"BASKETBOLDA 1-2 HAMLE YAPACAĞIZ"
Basketbol takımıyla ilgili de konuşan Adalı, "Başladığımız işi yarım bırakmayız. Basketbol takımına en az 1, maksimum 2 hamle yapacağız." dedi.
"TARAFTARLARIMIZ İNANILMAZLAR"
Beşiktaş taraftarına da övgülerde bulunan Adalı, "İçeride oynadığımız maçlarda bizi, yani futbolcuları coşturan, oynatan bir taraftarımız var. İnanılmazlar gerçekten. Futbol takımı sezona nasıl iyi başladıysa onlar da sezona öyle çok iyi başladı." ifadelerini kullandı.
"İLK KULÜP OLACAĞIZ"
Serdal Adalı, Beşiktaş'ın öğrenci yurdu projesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Adalı, "Türkiye'de öğrenci yurdu yapan ilk kulüp olacağız. Bizden sonra inşallah bu tip hayırlı işlere diğer kulüpler de el atar. Şişli'de Spor Bakanlığının tahsis ettiği bir yer var. Allah kısmet ederse Dikilitaş projesi başlayınca onun da temelini atacağız." ifadelerini kullandı.