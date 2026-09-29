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Dursun Özbek, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısına katıldı

Dursun Özbek, Avrupa futbolunun gündeminin değerlendirildiği Avrupa Kulüpler Birliği'nin Kopenhag'daki 2026 toplantısında Galatasaray'ı temsil etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 14:34
Haber: Sporx.com
Dursun Özbek, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısına katıldı
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avrupa futbolunun önde gelen kulüp yöneticilerini bir araya getiren Avrupa Kulüpler Birliği'nin 2026 yılı toplantısına katıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen organizasyonda Galatasaray'ı Başkan Dursun Özbek temsil etti.

Avrupa futbolunun geleceğine ilişkin önemli başlıkların ele alındığı toplantıda, kulüplerin uluslararası organizasyonlardaki konumu, finansal yapı ve Avrupa futbolunun gelişimine yönelik konuların gündeme geleceği öğrenildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de toplantı kapsamında Avrupa'nın farklı ülkelerinden kulüp yöneticileriyle temaslarda bulunacağı belirtildi.

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