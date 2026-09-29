Hakem Ali Tuna: 'Türk futbolunda yapı var! Beni istemediler'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemlik yöneticileri hakkında yürüttüğü "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı"ndaki usulsüzlüğe ilişkin konunun şikayetçisi Ali Tuna, HT Spor'dan Sezgin Gelmez'e konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ali Tuna, "Ben tarafım ve sürecin içindeyim. O nedenle fazla yorum yapamam. İşlerine yaramadığım için hakemlik hayatımı bitirmek istediler. Sınavı geçemediğim açıklandı. Kağıdımda yazanların benim olmadığını görünce suç duyurusunda bulundum. Zaten ifade veren hakemler de bunu doğrulayacaktır." dedi.
"TÜRK FUTBOLUNDA YAPI VAR"
Bir daha hakemliğe geri dönmeyeceğini belirten Tuna, "Türk futbolunda yapı var. Bazı maçlara istenen hakemler atandı. Ben bu sisteme uymadım, bu nedenle üst klasmanlara çıkmam engellendi. Hakemlik için çok fedakarlık yaptım. Bu nedenle çocuğum, onu göremeden büyüdü. Umarım bundan sonra her şey düzelir ve temizlenir." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
BİR ADIM GERİDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemlik yöneticileri hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı"na ilişkin belge incelendi.
Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, dosyadaki belgelerin laboratuvar ortamında büyüteç, UV ışık kaynağı, beyaz ışık ve değişik açılardan verilen ışık ışınları, stereo mikroskop, yüksek çözünürlüklü scanner ve bilgisayar programları kullanılarak incelendiği belirtildi. Belgelerin grafolojik, grafometrik ve kaligrafik esaslar dahilinde değerlendirildiği kaydedildi.
SINAV KAĞIDI DEĞİŞTİRİLDİ
BİLİRKİŞİ BU DURUMU İSPAT ETTİ
İnceleme konusu belgenin, bila tarihli (üzerinde tarih bulunmayan) iki sayfalık "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" olduğu belirtildi. Sınav kağıdında aday "Ali Tuna" olarak yer aldı.
Raporda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna'nın huzurda alınan yazıları; tersim biçimi, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, alışkanlıklar, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından karşılaştırıldı. Bilirkişi raporunda yapılan inceleme sonucunda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna'ya ait huzurda alınan yazılar arasında grafolojik ilişki tespit edilmediği kanaatine varıldığı belirtildi.
"BENDEN TALEPLERİ OLDU, GERİ ÇEVİRDİM"
343 Digital'de Haluk Yürekli'nin haberine göre; gözaltına alınan eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, emniyet mensubu olan hakem Ali Tuna'dan özel hayat ile ilgili bir talepte bulundu. 'Görüntüsünü bulabilir miyiz?', 'HTS kayıtlarına ulaşabilir miyiz?', 'Orada mıydı?' gibi talepleri Ali Tuna geri çevirdi.
Haluk Yürekli'ye konuşan Ali Tuna, Yunus Yıldırım'ın böyle bir talebi olduğunu ve Yunus Yıldırım'a mesleki olarak bu talebi yerine getiremeyeceğini ve bunun bir suç olacağı cevabını verdiğini açıkladı. Ali Tuna, talepleri geri çevirmesinin ardından bir alt klasmana düşürüldüğünü belirtti.
Ali Tuna, 3 kişiyle birlikte sınava girdiğini ve kendisine ait olmayan bir el yazısıyla sınavdan düşük not olduğunu iletti.
BİLİRKİŞİ TARAFINDAN İNCELENEN SINAV KAĞITLARI
"TÜRK FUTBOLUNDA YAPI VAR"
Bir daha hakemliğe geri dönmeyeceğini belirten Tuna, "Türk futbolunda yapı var. Bazı maçlara istenen hakemler atandı. Ben bu sisteme uymadım, bu nedenle üst klasmanlara çıkmam engellendi. Hakemlik için çok fedakarlık yaptım. Bu nedenle çocuğum, onu göremeden büyüdü. Umarım bundan sonra her şey düzelir ve temizlenir." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
BİR ADIM GERİDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemlik yöneticileri hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı"na ilişkin belge incelendi.
Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, dosyadaki belgelerin laboratuvar ortamında büyüteç, UV ışık kaynağı, beyaz ışık ve değişik açılardan verilen ışık ışınları, stereo mikroskop, yüksek çözünürlüklü scanner ve bilgisayar programları kullanılarak incelendiği belirtildi. Belgelerin grafolojik, grafometrik ve kaligrafik esaslar dahilinde değerlendirildiği kaydedildi.
SINAV KAĞIDI DEĞİŞTİRİLDİ
BİLİRKİŞİ BU DURUMU İSPAT ETTİ
İnceleme konusu belgenin, bila tarihli (üzerinde tarih bulunmayan) iki sayfalık "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" olduğu belirtildi. Sınav kağıdında aday "Ali Tuna" olarak yer aldı.
Raporda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna'nın huzurda alınan yazıları; tersim biçimi, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, alışkanlıklar, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından karşılaştırıldı. Bilirkişi raporunda yapılan inceleme sonucunda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna'ya ait huzurda alınan yazılar arasında grafolojik ilişki tespit edilmediği kanaatine varıldığı belirtildi.
"BENDEN TALEPLERİ OLDU, GERİ ÇEVİRDİM"
343 Digital'de Haluk Yürekli'nin haberine göre; gözaltına alınan eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, emniyet mensubu olan hakem Ali Tuna'dan özel hayat ile ilgili bir talepte bulundu. 'Görüntüsünü bulabilir miyiz?', 'HTS kayıtlarına ulaşabilir miyiz?', 'Orada mıydı?' gibi talepleri Ali Tuna geri çevirdi.
Haluk Yürekli'ye konuşan Ali Tuna, Yunus Yıldırım'ın böyle bir talebi olduğunu ve Yunus Yıldırım'a mesleki olarak bu talebi yerine getiremeyeceğini ve bunun bir suç olacağı cevabını verdiğini açıkladı. Ali Tuna, talepleri geri çevirmesinin ardından bir alt klasmana düşürüldüğünü belirtti.
Ali Tuna, 3 kişiyle birlikte sınava girdiğini ve kendisine ait olmayan bir el yazısıyla sınavdan düşük not olduğunu iletti.
BİLİRKİŞİ TARAFINDAN İNCELENEN SINAV KAĞITLARI