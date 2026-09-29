Karl-Anthony Towns, New York Knicks ile yeni sözleşme imzalama isteğini yineledi.
ESPN'den Vincent Goodwill'in aktardığına göre yıldız pivot, pazartesi günü yaptığı açıklamada çocukluğundan beri Knicks taraftarı olduğunu belirtti: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Burada oynamak istediğimi açıkça söyledim. Çocukluğumdan beri bu takımın taraftarıyım. Anlaşmanın tamamlanmasını ve sahaya olabildiğince rahat bir şekilde çıkmayı isterim."
Towns, 276 milyon doları aşabilecek dört yıllık bir sözleşme uzatması imzalamaya uygun durumda. Bu sezon 57 milyon dolar kazanacak 30 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon için 61,1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.
Görüşmelerde meseleleri açıkça konuştuklarını söyleyen Towns, anlaşma konusunu yönetime bıraktığını ifade etti. Knicks'in ikinci maaş sınırı eşiğine yaklaşmasıyla ilgili soruya ise, "Bu konuyla ilgilenmiyorum. Leon Rose sahadaki konularda bana güveniyor, ben de bu konularda ona güveniyorum," yanıtını verdi.
Knicks sahibi James Dolan, daha önce ikinci maaş sınırı eşiğini aşma konusunda çekinceleri olduğunu söylemişti. New York'un mevcut maaş yükü, söz konusu sınırın yaklaşık 3,3 milyon dolar altında bulunuyor.
Towns, geçen normal sezonda 75 maçta 20,1 sayı, 11,9 ribaund ve 3,0 asist ortalamaları yakaladı. Playofflarda ise 15,9 sayı, 10,6 ribaund, 4,9 asist ve 1,3 blok ortalamalarıyla Knicks'in 53 yıl sonraki ilk şampiyonluğuna katkı sağladı.
ESPN'den Vincent Goodwill'in aktardığına göre yıldız pivot, pazartesi günü yaptığı açıklamada çocukluğundan beri Knicks taraftarı olduğunu belirtti: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Burada oynamak istediğimi açıkça söyledim. Çocukluğumdan beri bu takımın taraftarıyım. Anlaşmanın tamamlanmasını ve sahaya olabildiğince rahat bir şekilde çıkmayı isterim."
Towns, 276 milyon doları aşabilecek dört yıllık bir sözleşme uzatması imzalamaya uygun durumda. Bu sezon 57 milyon dolar kazanacak 30 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon için 61,1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.
Görüşmelerde meseleleri açıkça konuştuklarını söyleyen Towns, anlaşma konusunu yönetime bıraktığını ifade etti. Knicks'in ikinci maaş sınırı eşiğine yaklaşmasıyla ilgili soruya ise, "Bu konuyla ilgilenmiyorum. Leon Rose sahadaki konularda bana güveniyor, ben de bu konularda ona güveniyorum," yanıtını verdi.
Knicks sahibi James Dolan, daha önce ikinci maaş sınırı eşiğini aşma konusunda çekinceleri olduğunu söylemişti. New York'un mevcut maaş yükü, söz konusu sınırın yaklaşık 3,3 milyon dolar altında bulunuyor.
Towns, geçen normal sezonda 75 maçta 20,1 sayı, 11,9 ribaund ve 3,0 asist ortalamaları yakaladı. Playofflarda ise 15,9 sayı, 10,6 ribaund, 4,9 asist ve 1,3 blok ortalamalarıyla Knicks'in 53 yıl sonraki ilk şampiyonluğuna katkı sağladı.