Bugün
21:45
Slovenya
Kuzey Makedonya
Bugün
21:45
İskoçya
İsviçre
Bugün
21:45
İspanya
Hırvatistan
Bugün
21:45
Çekya
İngiltere
Bugün
19:00
Finlandiya
Beyaz Rusya
Bugün
19:00
Moldova
Faroe Adaları
Bugün
21:45
Lüksemburg
İzlanda
Bugün
21:45
San Marino
Arnavutluk
Bugün
21:45
Slovakya
Kazakistan
Bugün
21:45
Bulgaristan
Estonya
Bugün
BİTTİ
Avustralya
2
Brezilya
4
Bugün
19:00
Rusya
İran
Yarın
03:00
ABD
Şili
Yarın
04:00
Meksika
Peru
CANLI
41'
Güney Sudan
0
Mısır
1
CANLI
39'
Etiyopya
0
Senegal
1
CANLI
41'
Lesotho
0
Fas
0
CANLI
40'
Burundi
2
Cezayir
1
Bugün
19:00
Gine Bissau
Nijerya
Bugün
22:00
Kongo
Kamerun

Karl-Anthony Towns, Knicks'le sözleşme uzatmak istiyor

New York Knicks pivotu Karl-Anthony Towns, sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanmamasına rağmen son NBA şampiyonuyla yola devam etmek istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 15:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Karl-Anthony Towns, Knicks'le sözleşme uzatmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Karl-Anthony Towns, New York Knicks ile yeni sözleşme imzalama isteğini yineledi.

ESPN'den Vincent Goodwill'in aktardığına göre yıldız pivot, pazartesi günü yaptığı açıklamada çocukluğundan beri Knicks taraftarı olduğunu belirtti: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Burada oynamak istediğimi açıkça söyledim. Çocukluğumdan beri bu takımın taraftarıyım. Anlaşmanın tamamlanmasını ve sahaya olabildiğince rahat bir şekilde çıkmayı isterim."

Towns, 276 milyon doları aşabilecek dört yıllık bir sözleşme uzatması imzalamaya uygun durumda. Bu sezon 57 milyon dolar kazanacak 30 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon için 61,1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.

Görüşmelerde meseleleri açıkça konuştuklarını söyleyen Towns, anlaşma konusunu yönetime bıraktığını ifade etti. Knicks'in ikinci maaş sınırı eşiğine yaklaşmasıyla ilgili soruya ise, "Bu konuyla ilgilenmiyorum. Leon Rose sahadaki konularda bana güveniyor, ben de bu konularda ona güveniyorum," yanıtını verdi.

Knicks sahibi James Dolan, daha önce ikinci maaş sınırı eşiğini aşma konusunda çekinceleri olduğunu söylemişti. New York'un mevcut maaş yükü, söz konusu sınırın yaklaşık 3,3 milyon dolar altında bulunuyor.

Towns, geçen normal sezonda 75 maçta 20,1 sayı, 11,9 ribaund ve 3,0 asist ortalamaları yakaladı. Playofflarda ise 15,9 sayı, 10,6 ribaund, 4,9 asist ve 1,3 blok ortalamalarıyla Knicks'in 53 yıl sonraki ilk şampiyonluğuna katkı sağladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.