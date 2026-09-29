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Luka Doncic, Lakers'ta LeBron sonrası döneme hazır: "Heyecanlıyım..."

LeBron James'in ayrılığının ardından Lakers'ın tartışmasız lideri hâline gelen Luka Doncic, sakatlığını atlattığını ve yeni takım arkadaşlarıyla sezona hazır olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 12:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Luka Doncic, Lakers'ta LeBron sonrası döneme hazır: 'Heyecanlıyım...'
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Luka Doncic, LeBron James'in Philadelphia 76ers'a gitmesinin ardından Los Angeles Lakers'ın liderliğini üstlenmeye hazır. Lakers'ın medya gününde konuşan Sloven yıldız, bu sorumluluğu kariyerinde yeni bir meydan okuma olarak gördüğünü belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Bu yeni bir meydan okuma gibi. Meydan okumaları severim," diyen Doncic, "Kendimi farklı hissettiğimi söylemem ama bu rolü üstlenmekten onur duyuyorum," ifadelerini kullandı.

Geçen sezonun son bölümünde kendisini sahalardan uzak tutan arka adale sakatlığını tamamen atlattığını söyleyen Doncic, 2 Nisan'dan bu yana NBA maçına çıkmadı. Yaz boyunca dönüşünü aceleye getirmediğini belirten yıldız oyuncu, "Kendimi harika hissediyorum. Kariyerimde daha önce de birçok kez bu konumda bulundum. Uzun süredir basketbol oynamadım; heyecanlıyım ve hazırım," dedi.

LeBron'un yanı sıra rotasyondaki birkaç oyuncunun da ayrıldığı Lakers'ta, NBA sözleşmesi bulunan 16 oyuncunun dokuzu yeni isimlerden oluşuyor. Walker Kessler, Collin Sexton, Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili, Kevon Looney, Matisse Thybulle, Ziaire Williams ve Jaden Hardy, takımın kadrosuna kattığı oyuncular arasında.

Doncic, yeni takım arkadaşlarını yakından tanımak için sezon öncesinde memleketi Slovenya'da bir takım buluşması da düzenledi. Veteran oyuncuların tamamının katıldığı gezide Lakers kadrosu birlikte antrenman yapmanın yanı sıra golf, bowling ve kürek gibi etkinliklerde vakit geçirdi. Doncic, "Saha dışında birbirimizi tanımak daha önemliydi. Harika zaman geçirdik," dedi.

Sloven yıldız, özellikle Kessler'ın transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha önce ona karşı oynamanın zorluğunu bildiğini söyleyen Doncic, "Onu gerçekten istiyordum. Kulüp de istiyordu, oyuncular da istiyordu. Bize çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çemberi koruyor ve hücumda da kendisini çok geliştirdi. Bize çok yardımcı olacak," diye konuştu.

Doncic, geçen sezon yalnızca 64, yakın arkadaşı Austin Reaves ise 51 maçta forma giyebildi. Lakers'ın iddialı bir takıma dönüşmesinde iki oyuncunun sağlıklı kalması ve yenilenen kadroyla uyum yakalaması belirleyici olacak.

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