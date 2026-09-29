Bastoni: 'Türkiye'ye karşı kazanmaya çok inandık'

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından İtalyan savunmacı Alessandro Bastoni açıklamalarda bulundu.



İtalya'nın ilk golünü kaydeden Alessandro Bastoni, Türkiye karşısında galibiyeti hedeflediklerini ve Belçika yenilgisi sonrası motive olduklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

"KAZANMAYA ÇOK İNANDIK"

Bastoni, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Türkiye karşısında erken gol bulmalarının planları olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye'ye karşı erken bir gol bulduk. Bunu hedefliyorduk. Zorlu bir rakibe karşı oynadık ve kazandık. Bundan sonra da kazanarak devam etmek istiyoruz."





İtalyan savunmacı, Belçika mağlubiyetinin ardından Türkiye karşısında galibiyet için kenetlendiklerini dile getirdi.



"Belçika mağlubiyetinden sonra Türkiye'ye karşı kazanmaya çok inandık. Motive olduk ve birlikte en iyisini yaptık."





"İTALYAN HALKINA BORÇLUYUM"

Bastoni, attığı golün ardından Dünya Kupası play-off'unda Bosna Hersek karşısında gördüğü kırmızı kartı düşündüğünü söyledi.



"Zenica'yı düşünmem kaçınılmazdı. Önümüzdeki dört yıl boyunca İtalyan halkına borçlu olacağım. Zor durumlarla karşılaştığımda her zaman başım dik bir şekilde çıkmayı ve sorumluluğumu almayı seçtim."





İtalya'nın son yıllarda zor dönemlerden geçtiğini belirten Bastoni, takımın yeniden ayağa kalkmak istediğini ifade etti.



"Son yıllarda dibe vurduk ancak yeniden ayağa kalkmak istiyoruz. Bu takımı değerlendirirken tek istediğimiz biraz denge ve sabır. Öğrenmek isteyen çok sayıda genç oyuncumuz var."





"GENÇ OYUNCULARI SUÇLAMAYIN"

İtalya'da sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere de değinen Bastoni, genç oyuncuların korunması gerektiğini söyledi.



"Bence bu bir tutum meselesi. İtalya'da sosyal medyayla yaşamak kolay değil, çünkü hakkınızda her türlü şey söyleniyor. Bu nedenle taraftarlardan, genç oyuncular yerine daha yaşlı ve omuzları daha geniş olan bizleri suçlamalarını istiyorum."





"FAZLA HEYECANLANMAMALIYIZ"

İtalya'nın genç bir takım olduğunu ve sahip oldukları kaliteyi göstermek istediklerini belirten Bastoni, Fransa karşılaşması öncesinde de temkinli olunması gerektiğini vurguladı.



"Hala genel olarak genç bir takımız. Kalitemiz var ve neler yapabileceğimizi kanıtlamak istiyoruz."



"Şimdi fazla heyecanlanmamalıyız. Geçen yıl da bazı iyi dönemlerimiz oldu ve sonra ne olduğunu gördük. En azından ara sıra mutlu hissetmek güzel."



