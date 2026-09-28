Beşiktaş, 2012 doğumlu Fildişili orta saha oyuncusu Idrissa Fadel Outtara'yı Futbol Akademisi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son olarak Güzelce Spor'da forma giyen genç oyuncunun gelişiminin, Beşiktaş'ın izleme biriminin yanı sıra birçok kulübün izleme birimleri tarafından da yakından takip edildiği belirtildi.
"BEŞİKTAŞ AİLESİ'NE HOŞ GELDİN"
Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Outtara'ya "Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin" diyerek başarılar diledi.
Beşiktaş'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak Güzelce Spor'da forma giyen 2012 doğumlu orta saha oyuncusu Fildişili Idrissa Fadel Outtara'yı kadrosuna kattı.
Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız sporcumuza 'Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin' diyerek başarılar diledi."
"BEŞİKTAŞ AİLESİ'NE HOŞ GELDİN"
Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Outtara'ya "Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin" diyerek başarılar diledi.
Beşiktaş'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak Güzelce Spor'da forma giyen 2012 doğumlu orta saha oyuncusu Fildişili Idrissa Fadel Outtara'yı kadrosuna kattı.
Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız sporcumuza 'Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin' diyerek başarılar diledi."