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Galatasaray'da orta saha transferi için ocak hedefi: Noah Sadiki

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray sürpriz bir isme kancayı taktı. Rotasını Premier Lig'e çeviren sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki Demokratik Kongolu Noah Sadiki'yi yeniden gündemine aldı. Galatasaray yönetimi ocak ayında İngiltere'ye sefer düzenlenecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylül 2026 07:59 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2026 08:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da orta saha transferi için ocak hedefi: Noah Sadiki
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Noah Sadiki
Noah Sadiki
Sunderland
Hücum hattına önemli takviyeler gerçekleştiren Galatasaray'da ara transfer döneminde öncelik takım savunmasını güçlendirecek isimlere verilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bir savunma ve bir de orta saha takviyesi yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, rotasını Premier Lig'e çevirdi.

Gündemdeki isim ise Sunderland forması giyen 21 yaşındaki Noah Sadiki.

1.73 boyundaki Demokratik Kongolu oyuncu ile orta sahasını güçlendirip rakiplerini domine etmek isteyen sarı kırmızılılar, ocak ayında harekete geçme kararı aldı.

KONTENJANA UYUYOR

Daha önce de transferi gündeme gelen ancak tercihini hücum bölgesindeki transferlerden yana kullanan Galatasaray, oyuncunun gelişimini yakından takip etmeye devam ediyor.

Hem 6 hem de 8 numara forma giyebilen Noah, top kapma yeteneğinin yanı sıra bitmek bilmeyen enerjisi ve geriden topla çıkışları ile dikkat çekiyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un aradığı profile uyan Sadiki için ocak ayında İngiltere'ye bir çıkarma gerçekleştirilecek.

Genç oyuncu 23 yaş altında olduğu için kontenjana da uyuyor.

17 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Sadiki için Sunderland geçen sezon 17 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Belçika ekibi Union SG'den transfer edilen genç futbolcu için İngiliz ekibinin beklentisi bu bedelin çok daha üzerinde.

Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Sadiki için sarı-kırmızılılar şartlarını zorlamaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'YE KARŞI RAKİP OLDU

Sadiki, Union SG forması giydiği 2024'te F.Bahçe'ye karşı da rakip oldu.

Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sahada 86 dakika kalan Noah Sadiki, o dönemde 19 yaşında olmasına karşın performansı ile dikkat çekmeyi başarmıştı ve sezon sonunda da Sunderland'in yolunu tutmuştu.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Genç yıldızın piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor. İngiliz kulübündeki sözleşmesi ise 2030 yılına kadar devam ediyor.

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