Galatasaray'da orta saha transferi için ocak hedefi: Noah Sadiki

Hücum hattına önemli takviyeler gerçekleştiren Galatasaray'da ara transfer döneminde öncelik takım savunmasını güçlendirecek isimlere verilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bir savunma ve bir de orta saha takviyesi yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, rotasını Premier Lig'e çevirdi.
Gündemdeki isim ise Sunderland forması giyen 21 yaşındaki Noah Sadiki.
1.73 boyundaki Demokratik Kongolu oyuncu ile orta sahasını güçlendirip rakiplerini domine etmek isteyen sarı kırmızılılar, ocak ayında harekete geçme kararı aldı.
KONTENJANA UYUYOR
Daha önce de transferi gündeme gelen ancak tercihini hücum bölgesindeki transferlerden yana kullanan Galatasaray, oyuncunun gelişimini yakından takip etmeye devam ediyor.
Hem 6 hem de 8 numara forma giyebilen Noah, top kapma yeteneğinin yanı sıra bitmek bilmeyen enerjisi ve geriden topla çıkışları ile dikkat çekiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un aradığı profile uyan Sadiki için ocak ayında İngiltere'ye bir çıkarma gerçekleştirilecek.
Genç oyuncu 23 yaş altında olduğu için kontenjana da uyuyor.
17 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Sadiki için Sunderland geçen sezon 17 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Belçika ekibi Union SG'den transfer edilen genç futbolcu için İngiliz ekibinin beklentisi bu bedelin çok daha üzerinde.
Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Sadiki için sarı-kırmızılılar şartlarını zorlamaya hazırlanıyor.
FENERBAHÇE'YE KARŞI RAKİP OLDU
Sadiki, Union SG forması giydiği 2024'te F.Bahçe'ye karşı da rakip oldu.
Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sahada 86 dakika kalan Noah Sadiki, o dönemde 19 yaşında olmasına karşın performansı ile dikkat çekmeyi başarmıştı ve sezon sonunda da Sunderland'in yolunu tutmuştu.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Genç yıldızın piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor. İngiliz kulübündeki sözleşmesi ise 2030 yılına kadar devam ediyor.
Gündemdeki isim ise Sunderland forması giyen 21 yaşındaki Noah Sadiki.
1.73 boyundaki Demokratik Kongolu oyuncu ile orta sahasını güçlendirip rakiplerini domine etmek isteyen sarı kırmızılılar, ocak ayında harekete geçme kararı aldı.
KONTENJANA UYUYOR
Daha önce de transferi gündeme gelen ancak tercihini hücum bölgesindeki transferlerden yana kullanan Galatasaray, oyuncunun gelişimini yakından takip etmeye devam ediyor.
Hem 6 hem de 8 numara forma giyebilen Noah, top kapma yeteneğinin yanı sıra bitmek bilmeyen enerjisi ve geriden topla çıkışları ile dikkat çekiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un aradığı profile uyan Sadiki için ocak ayında İngiltere'ye bir çıkarma gerçekleştirilecek.
Genç oyuncu 23 yaş altında olduğu için kontenjana da uyuyor.
17 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Sadiki için Sunderland geçen sezon 17 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Belçika ekibi Union SG'den transfer edilen genç futbolcu için İngiliz ekibinin beklentisi bu bedelin çok daha üzerinde.
Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Sadiki için sarı-kırmızılılar şartlarını zorlamaya hazırlanıyor.
FENERBAHÇE'YE KARŞI RAKİP OLDU
Sadiki, Union SG forması giydiği 2024'te F.Bahçe'ye karşı da rakip oldu.
Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sahada 86 dakika kalan Noah Sadiki, o dönemde 19 yaşında olmasına karşın performansı ile dikkat çekmeyi başarmıştı ve sezon sonunda da Sunderland'in yolunu tutmuştu.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Genç yıldızın piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor. İngiliz kulübündeki sözleşmesi ise 2030 yılına kadar devam ediyor.