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Fatih Tekke'den ayrılık sonrası Salah sözleri!

Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından ilk röportajını Mısır basınına veren Fatih Tekke, bordo-mavili takımda kısa süre birlikte çalışma fırsatı bulduğu Muhammed Salah hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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calendar 28 Eylül 2026 08:54
Fatih Tekke'den ayrılık sonrası Salah sözleri!
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Trabzonspor'daki görevinden ayrıldıktan sonra Mısır basınına konuşan Fatih Tekke, bordo-mavili takımda kısa süre birlikte çalıştığı Muhammed Salah'la ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mısır basınından Cairo 24'e konuşan Fatih Tekke, Mohamed Salah ile daha uzun süre çalışma fırsatı bulamadığını belirterek yıldız futbolcunun karakterine övgüler yağdırdı.

"UZUN SÜRE GEÇİREMEDİK"

Tekke, Salah için, "Ne yazık ki Salah ile uzun zaman geçirme fırsatım olmadı ancak profesyonel futbolcu olmadan önce harika bir insan. Saha içinde ve saha dışında profesyonel. Birlikte olduğumuz kısa süre boyunca kendine özgü kişiliğini fark etmek kolaydı ve bu herhangi bir takım için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"HER SİSTEMDE ETKİLİ"

Fatih Tekke, Muhammed Salah'ın oyun sistemindeki rolü ve en etkili olduğu pozisyonla ilgili soruya da yanıt verdi. Deneyimli teknik adam, Mısırlı yıldızın kariyeri boyunca farklı sistemlerde kendisini kanıtladığını söyledi. Tekke, "Salah herhangi bir oyun sisteminde etkili bir oyuncu ve kariyeri boyunca bunu her zaman kanıtladı. Bu yüzden konunun sahadaki tek bir pozisyon veya rolle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Her sistemde fark yaratır. Çok profesyonel bir futbolcu" dedi. Kısa süreli birlikteliğe de değinen Tekke, "Onunla kısa bir süre geçirmeme rağmen unutulmaz anlar paylaştık. Bizimle olması gerçekten özeldi" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLU SEVİYORUM"

Fatih Tekke, gelecekte Mısır Ligi'nde teknik direktörlük yapma ihtimaliyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Futbola olan sevgisini vurgulayan Tekke, uygun bir fırsat gelmesi halinde bu seçeneği değerlendirebileceğini belirtti. Tekke, "Futbolu seviyorum ve takımımın gelişimini takip etmekten, onu geliştirmek için çalışmaktan keyif alıyorum. Gelecekte uygun bir fırsat gelirse kesinlikle düşüneceğim" diye konuştu.

Trabzonspor'da sezon başında yaşadığı süreç ve istifa kararının detaylarıyla ilgili ise Fatih Tekke herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

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