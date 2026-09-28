Juventus'ta Vlahovic pişmanlığı: 'En büyük hatamız!'

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Dusan Vlahovic, İtalya basınında gündemde kalmaya devam ediyor. Juventus'un eski futbolcuları ve İtalyan futbol yorumcuları, Sırp santrforun takımdan ayrılığıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "JUVENTUS GÖNDERMEKTE HATA YAPTI"
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Juventus'un eski golcüsü Luca Toni, Vlahovic'in klasik bir santrfor olduğunu belirterek, "Dusan tam manasıyla klasik bir 9 numara. Ne Kolo Muani ne de Nick Woltemade, ceza sahası içi bitiriciliğinde onun seviyesine ulaşabilir. Kendine has özellikleri olan çok özel bir oyuncu. Juventus göndermekte hata yaptı" ifadelerini kullandı.
İtalyan futbol yorumcusu Gambelli de Vlahovic'in Juventus'tan ayrılığını değerlendirirken, "Juventus'ta görevini eksiksiz yaptı. Takımdan ayrılması beni gerçekten üzdü. Ayrılığı Juve için kanayan bir yara" dedi.
"EN ÇOK ÖZLENEN VLAHOVIC OLDU"
Juventus'un eski oyuncularından Domenico Marocchino ise Sırp golcü için, "Bence en çok özlenen oyuncu Vlahovic oldu. O sakatlıkları nedeniyle eleştirilse de her oynadığında yine de topu ağlara gönderiyor" ifadelerini kullandı.
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Beşiktaş formasıyla 7 maçta 5 gol atan Vlahovic, Amed maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Sırbistan'ın kamp kadrosundan çıkarıldı.
Tecrübeli forvetin milli arada takıma dönmesinin ve 11 Ekim'de oynanacak Kocaeli maçında forma giyebilmesi bekleniyor.
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Juventus'un eski golcüsü Luca Toni, Vlahovic'in klasik bir santrfor olduğunu belirterek, "Dusan tam manasıyla klasik bir 9 numara. Ne Kolo Muani ne de Nick Woltemade, ceza sahası içi bitiriciliğinde onun seviyesine ulaşabilir. Kendine has özellikleri olan çok özel bir oyuncu. Juventus göndermekte hata yaptı" ifadelerini kullandı.
İtalyan futbol yorumcusu Gambelli de Vlahovic'in Juventus'tan ayrılığını değerlendirirken, "Juventus'ta görevini eksiksiz yaptı. Takımdan ayrılması beni gerçekten üzdü. Ayrılığı Juve için kanayan bir yara" dedi.
"EN ÇOK ÖZLENEN VLAHOVIC OLDU"
Juventus'un eski oyuncularından Domenico Marocchino ise Sırp golcü için, "Bence en çok özlenen oyuncu Vlahovic oldu. O sakatlıkları nedeniyle eleştirilse de her oynadığında yine de topu ağlara gönderiyor" ifadelerini kullandı.
s
Beşiktaş formasıyla 7 maçta 5 gol atan Vlahovic, Amed maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Sırbistan'ın kamp kadrosundan çıkarıldı.
Tecrübeli forvetin milli arada takıma dönmesinin ve 11 Ekim'de oynanacak Kocaeli maçında forma giyebilmesi bekleniyor.