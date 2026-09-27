Aziz Yıldırım'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Biri bizi şikayet etti'

Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurulunda konuşan Aziz Yıldırım, UEFA'dan gelen cezanın nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı ve Hakan Safi'nin sponsorluğu hakkında da konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İTİRAZ EDİNCE 7 MİLYONA İNDİ"
Yıldırım, "UEFA'dan gelen cezanın sebebi... Bizimkiler yanlış bildirmişler. UEFA, yüzde 70 oran bildirmen lazım diyor; bizimkiler yüzde 84 bildirmişler ve artı Kerem Aktürkoğlu. Cezanın sebebi bunlar. Türkiye'den bir kulüp şikayet etti dediler. 11 milyon euro ceza kestiler. İtiraz edince 7 milyona indi, 4'ünü aldılar, 3'ünü de alacaklar." dedi.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN MAAŞINI AÇIKLADI
Kerem Aktürkoğlu ile yapılan sözleşmeye de değinen Yıldırım, futbolcunun yıllık maaşının 4 milyon 750 bin euro olduğunu ve ödemenin kulüp tarafından yapılacağını söyledi.
Yıldırım, "Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını Hakan Safi'den kulübe aldık. Yılda 4 milyon 750 bin euro maaş ödenmek üzere 3 yıllık sözleşme yaptık. Kulüp ödeyecek." ifadelerini kullandı.
HAKAN SAFİ'NİN SPONSORLUĞU HAKKINDA KONUŞTU
Hakan Safi'nin sponsorluk açıklamasına da değinen Yıldırım, bu konuda henüz görüşme yapmadıklarını belirterek şunları söyledi:
"Hakan Bey dün sponsor olacağını söyledi ama bu konuda konuşma yapmadık. 13-14'e yakın bedeli var. Her sene ayrı ayrı parası kadar, artı yüzde 40 vergisiyle sponsor yapacaklar. Biz de teşekkür edeceğiz, saygı duyacağız."
Yıldırım, "UEFA'dan gelen cezanın sebebi... Bizimkiler yanlış bildirmişler. UEFA, yüzde 70 oran bildirmen lazım diyor; bizimkiler yüzde 84 bildirmişler ve artı Kerem Aktürkoğlu. Cezanın sebebi bunlar. Türkiye'den bir kulüp şikayet etti dediler. 11 milyon euro ceza kestiler. İtiraz edince 7 milyona indi, 4'ünü aldılar, 3'ünü de alacaklar." dedi.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN MAAŞINI AÇIKLADI
Kerem Aktürkoğlu ile yapılan sözleşmeye de değinen Yıldırım, futbolcunun yıllık maaşının 4 milyon 750 bin euro olduğunu ve ödemenin kulüp tarafından yapılacağını söyledi.
Yıldırım, "Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını Hakan Safi'den kulübe aldık. Yılda 4 milyon 750 bin euro maaş ödenmek üzere 3 yıllık sözleşme yaptık. Kulüp ödeyecek." ifadelerini kullandı.
HAKAN SAFİ'NİN SPONSORLUĞU HAKKINDA KONUŞTU
Hakan Safi'nin sponsorluk açıklamasına da değinen Yıldırım, bu konuda henüz görüşme yapmadıklarını belirterek şunları söyledi:
"Hakan Bey dün sponsor olacağını söyledi ama bu konuda konuşma yapmadık. 13-14'e yakın bedeli var. Her sene ayrı ayrı parası kadar, artı yüzde 40 vergisiyle sponsor yapacaklar. Biz de teşekkür edeceğiz, saygı duyacağız."