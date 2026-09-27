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Beşiktaş'ta Italiano orta sahaya takviye istedi

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Nicolas Raskin için ocak ayında yeniden harekete geçecek. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Eylül 2026 11:08 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2026 11:13
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Italiano orta sahaya takviye istedi
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Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde orta saha takviyesi öncelikli konular arasına girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde de gündemine aldığı Nicolas Raskin için ocak ayında yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

RASKIN YENİDEN GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Belçikalı futbolcunun dosyasını kapatmadığı ve kış transfer döneminde hem oyuncunun temsilcisi hem de Glasgow Rangers ile yeniden görüşebileceği öne sürüldü.

Transfer sürecinde Beşiktaş'ın hazırlayacağı teklif ile İskoç ekibinin isteyeceği bonservis bedelinin belirleyici olacağı kaydedildi.

YAZIN SON ANDA OLMADI

Nicolas Raskin'in transferinin yaz döneminin son günlerinde gündeme geldiği ancak oyuncunun son anda fikir değiştirmesi nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmediği belirtildi.

NDIDI İÇİN AYRILIK İHTİMALİ

Siyah-beyazlıların Wilfried Ndidi'den beklenen verimi alamadığı ve Nijeryalı futbolcu için iyi bir teklif gelmesi halinde devre arasında ayrılığa sıcak baktığı iddia edildi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Salih Özcan'ın 6 numara pozisyonunda alternatifsiz kalması nedeniyle ön liberoya mutlaka takviye talep ettiği aktarıldı.

İTALYA MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ

Belçika'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya'yı deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Raskin, 74 dakika sahada kaldı.

Belçikalı orta saha, yüzde 97 pas isabetiyle 32 pasın 31'ini takım arkadaşlarına ulaştırırken kullandığı 2 uzun pasta da isabet sağladı. Raskin, mücadeleyi 6.7 reytingle tamamladı.

BU SEZON 9 MAÇA ÇIKTI

Nicolas Raskin, bu sezon Glasgow Rangers formasıyla İskoçya Ligi'nde 5, Lig Kupası'nda 2 ve Avrupa Ligi elemelerinde 2 olmak üzere toplam 9 karşılaşmada görev yaptı.

25 yaşındaki futbolcu bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Raskin'in Glasgow Rangers ile sözleşmesi Mayıs 2028'e kadar devam ediyor.

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