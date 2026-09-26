Bugün
BİTTİ
Slovenya
0
İskoçya
0
Bugün
21:45
Kuzey Makedonya
İsviçre
Bugün
21:45
Çekya
Hırvatistan
Bugün
21:45
İngiltere
İspanya
CANLI
San Marino
0
Finlandiya
3
CANLI
Faroe Adaları
1
Kazakistan
1
CANLI
Bulgaristan
1
Lüksemburg
1
CANLI
İzlanda
1
Estonya
0
Bugün
21:45
Arnavutluk
Beyaz Rusya
Bugün
21:45
Slovakya
Moldova
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
CANLI
Ertelendi
Bradford City
0
Barnsley
0
Bugün
BİTTİ
Cambridge United
1
AFC Wimbledon
1
CANLI
Ertelendi
Milton Keynes Dons
0
Bromley
0
CANLI
Ertelendi
Mansfield Town
0
Leyton Orient
0
CANLI
Ertelendi
Notts County
0
Blackpool
0
Bugün
BİTTİ
Plymouth Argyle
0
Burton Albion
1
CANLI
Ertelendi
Stevenage
0
Sheffield Wednesday
0
Bugün
BİTTİ
Stockport County
1
Peterborough
0
Bugün
BİTTİ
Wycombe Wanderers
2
Reading
2

Uluslar Ligi'nde sessiz açılış: Slovenya - İskoçya

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 1'in ilk haftasında Slovenya ile İskoçya golsüz berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 18:22
Haber: Sporx.com
Uluslar Ligi'nde sessiz açılış: Slovenya - İskoçya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 1'in ilk haftasında Slovenya, İskoçya'yı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Müsabaka Stozice Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz eşitlikle noktalandı.

Bu sonucun ardından Slovenya ile İskoçya grup aşamasına 1'er puanla başladı.

SLOVENYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Slovenya, İskoçya maçının ardından 29 Eylül'de Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. 3 Ekim'de İsviçre deplasmanına çıkacak Bostjan Cesar'ın ekibi, 6 Ekim'de ise İskoçya'ya konuk olacak. Slovenya, kasım ayında İsviçre ve Kuzey Makedonya deplasmanlarıyla grup fikstürünü tamamlayacak.

İSKOÇYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

İskoçya ise ikinci maçını 29 Eylül'de İsviçre'ye karşı sahasında oynayacak. Sebastien Pocognoli'nin ekibi 3 Ekim'de Kuzey Makedonya'ya konuk olacak, 6 Ekim'de Slovenya'yı ağırlayacak. İskoçya'nın kasım ayındaki son iki karşılaşmasında rakipleri Kuzey Makedonya ve İsviçre olacak.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.