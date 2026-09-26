Uluslar Ligi'nde sessiz açılış: Slovenya - İskoçya

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 1'in ilk haftasında Slovenya, İskoçya'yı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Müsabaka Stozice Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz eşitlikle noktalandı.
Bu sonucun ardından Slovenya ile İskoçya grup aşamasına 1'er puanla başladı.
SLOVENYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Slovenya, İskoçya maçının ardından 29 Eylül'de Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. 3 Ekim'de İsviçre deplasmanına çıkacak Bostjan Cesar'ın ekibi, 6 Ekim'de ise İskoçya'ya konuk olacak. Slovenya, kasım ayında İsviçre ve Kuzey Makedonya deplasmanlarıyla grup fikstürünü tamamlayacak.
İSKOÇYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
İskoçya ise ikinci maçını 29 Eylül'de İsviçre'ye karşı sahasında oynayacak. Sebastien Pocognoli'nin ekibi 3 Ekim'de Kuzey Makedonya'ya konuk olacak, 6 Ekim'de Slovenya'yı ağırlayacak. İskoçya'nın kasım ayındaki son iki karşılaşmasında rakipleri Kuzey Makedonya ve İsviçre olacak.
Bu sonucun ardından Slovenya ile İskoçya grup aşamasına 1'er puanla başladı.
SLOVENYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Slovenya, İskoçya maçının ardından 29 Eylül'de Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. 3 Ekim'de İsviçre deplasmanına çıkacak Bostjan Cesar'ın ekibi, 6 Ekim'de ise İskoçya'ya konuk olacak. Slovenya, kasım ayında İsviçre ve Kuzey Makedonya deplasmanlarıyla grup fikstürünü tamamlayacak.
İSKOÇYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
İskoçya ise ikinci maçını 29 Eylül'de İsviçre'ye karşı sahasında oynayacak. Sebastien Pocognoli'nin ekibi 3 Ekim'de Kuzey Makedonya'ya konuk olacak, 6 Ekim'de Slovenya'yı ağırlayacak. İskoçya'nın kasım ayındaki son iki karşılaşmasında rakipleri Kuzey Makedonya ve İsviçre olacak.