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Archie Brown rakiplerini solladı!

Fenerbahçe'de Archie Brown, Galatasaray'dan İsmael Jakobs, Beşiktaş'tan Kassoum Ouattara ve Trabzonspor'dan Sidny Lopes Cabral'ı birçok istatistikte geride bıraktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Eylül 2026 10:15 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2026 19:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Archie Brown rakiplerini solladı!
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Yaz transfer döneminde takımdan gönderilmesi gündeme gelen ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın araya girmesiyle Fenerbahçe'de kalan Archie Brown, sezona etkili bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz sol bek, ortaya koyduğu performansla dikkat çekerken Süper Lig'deki mevkidaşları İsmael Jakobs, Kassoum Ouattara ve Sidny Lopes Cabral'ı birçok istatistikte geride bıraktı.

BROWN'DAN 3 GOLLÜK KATKI

Bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 10 maça çıkan Archie Brown, 838 dakika sahada kaldı.

24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist kaydederek takımına 3 gollük katkı sağladı.

LİGDEKİ RAKİPLERİNE FARK ATTI

Archie Brown, yalnızca skor katkısıyla değil, genel istatistikleriyle de mevkidaşlarının önüne geçti. Üç futbolcudan daha fazla süre alan Brown, 7.32 reytingle rakiplerinin açık ara önünde yer aldı.

İngiliz futbolcu, Jakobs, Ouattara ve Cabral'dan daha fazla şut çekerken orta isabetinde de ilk sırada bulunuyor.

Brown ayrıca uzun top, asist beklentisi ve yaratılan büyük şans gibi istatistiklerde de üç rakibinin önünde yer aldı.

FENERBAHÇE'DE EN FAZLA SKOR KATKISI VERENLER ARASINDA

Archie Brown, Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Mason Greenwood ve İrfan Can'ın ardından takımına en fazla skor katkısı sağlayan oyuncu konumunda bulunuyor.

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