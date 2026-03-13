YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman? 2026

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) başvuru tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 sınav takvimi ile duyurulmuştu. Peki, YÖKDİL başvuruları başladı mı?



YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ



2026-YÖKDİL/2 başvuruları 11 Haziran'da başlayacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 18 Haziran'a kadar sürecek. Geç başvurular ise 25 Haziran 2026 tarihinde alınacak.



Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.



YÖKDİL SINAV VE SONUÇ TARİHİ



YÖKDİL 2 sınavı 27 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.YÖKDİL 2 sonuçları 15 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.



