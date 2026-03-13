13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
2-0
13 Mart
Alaves-Villarreal
1-1
13 Mart
Torino-Parma
4-1
13 Mart
Marsilya-Auxerre
1-0
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
1-1

YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman? 2026

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yapılacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) başvuruları için geri sayım sürüyor. YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu ile sürecin ayrıntıları belli olacak.

13 Mart 2026 09:47 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 10:21
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) başvuru tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 sınav takvimi ile duyurulmuştu. Peki, YÖKDİL başvuruları başladı mı?

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

2026-YÖKDİL/2 başvuruları 11 Haziran'da başlayacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 18 Haziran'a kadar sürecek. Geç başvurular ise 25 Haziran 2026 tarihinde alınacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.

YÖKDİL SINAV VE SONUÇ TARİHİ

YÖKDİL 2 sınavı 27 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.YÖKDİL 2 sonuçları 15 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
