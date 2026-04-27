Haber Tarihi: 27 Nisan 2026 13:11 -
Güncelleme Tarihi:
27 Nisan 2026 13:54
1 Mayıs'ta Eczaneler Açık mı, Kapalı mı? 2026
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de sağlık hizmetlerinin durumu. Özellikle acil ilaç ihtiyaçları söz konusu olduğunda, 1 Mayıs eczaneler açık mı, 1 Mayıs eczaneler kapalı mı soruları büyük önem taşıyor. Peki, 1 Mayıs'ta eczaneler açık mı?
1 Mayıs resmi tatil olduğundan bazı işletmeler faaliyetlerine ara verecek. Kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken sağlık kurumlarından olan Aile Sağlığı Merkezleri tam gün kapalı olacak. Benzer şekilde devlet hastanelerinin acil servisleri açık olacak. Özel hastanelerde ise doktorların bazıları izinli olabiliyor. Eczanelerde ilaç almak isteyenler ise " 1 Mayıs'ta eczaneler açık mı, kapalı mı" sorusuna cevap arıyor. Peki bugün eczaneler çalışacak mı, tatil mi? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…
1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?Resmi tatil olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eczaneler kapalı olacak. Bunun yerine nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.Eczaneler 2 Mayıs Perşembe günü normal düzende çalışmayı sürdürecekler.ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİEczaneler hafta içi ve cumartesi günleri saat 09:00 / 18:00 arasında hizmet veriyor. Pazar günleri ise nöbetçi eczaneler açık oluyor.
