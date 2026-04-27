27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Endonezya'da üst üste 2. kez Türk şampiyon

Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Endonezya'da üst üste ikinci şampiyonluğu yaşadı

calendar 27 Nisan 2026 14:34 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 14:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, Endonezya'nın Pertamina Enduro Kadın Voleybol Takımı'nı ligde şampiyonluğa taşıdı.
Endonezya Proliga final serisinde Gresik Phonska Plus'ı ilk maçta 3-1 yenen Karslıoğlu yönetimindeki Pertamina Enduro, ikinci karşılaşmayı da 3-0 kazanarak sezonu şampiyon tamamladı.

Pertamina Enduro, Bülent Karslıoğlu'nun antrenörlüğünde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza atarken, Karslıoğlu da yılın antrenörü ödülünü aldı.

Elde edilen başarıyla ilgili açıklamada bulunan Karslıoğlu, geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından bu yıl da istikrarlı bir performans sergilediklerini, sezon boyunca disiplinli oyun yapıları, yüksek takım uyumu ve kritik anlarda lider karakterleriyle zirvedeki yerlerini korumayı başardıklarını söyledi.

Başarının arkasında güçlü bir ekip ruhu olduğunu belirten Karslıoğlu, "Üst üste iki yıl şampiyon olmak kolay değil. Bu başarı, oyuncularımızın karakterinin, teknik ekibimizin özverisinin ve kulübümüzün vizyonunun bir sonucudur. Biz sadece maç kazanmadık, aynı zamanda güçlü bir sistem inşa ettik." dedi.

Endonezya'da üst üste iki şampiyonluğun çok önemli olduğuna dikkati çeken Bülent Karslıoğlu, "Biz bunu diğer takımlardan daha düşük bütçeyle başardık. Neredeyse üçte bire yakın bir bütçeyle kadro kurduk. Çok genç bir takımımız vardı. Oyuncu rotasyonu kısıtlıydı. İlk dört sırada yer alacağımız düşünülmezken, biz sezonu ilk iki sırada tamamladık. Play-off'ta sadece bir yenilgi aldık ve birinci bitirdik. Final serisinde iki maçı da kazanarak şampiyonluğa ulaştık. Bu kariyerimdeki 15. şampiyonluk oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde üst üste ikinci kez yılın antrenörü seçilmenin gurur verici olduğunu vurgulayan Karslıoğlu, yeni dönem için arayışlarını sürdüğünü belirterek "Seneye lig olmayacak. Endonezya'da lig 2027 yılının ekim ayında başlayacak. Uzun bir boşluk var. Gelecek sezon için tekliflere bakacağız. Bir sezon boş geçirmek istemiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.